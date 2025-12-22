Fulham superó a Nottingham Forest y tomó aire en la Premier League

Fulham logró una victoria clave en la Premier League por 1 a 0 frente a Nottingham Forest en Craven Cottage, en un duelo directo por la permanencia

Fulham logró una victoria clave en la Premier League por 1 a 0 frente a Nottingham Forest en Craven Cottage, en un duelo directo por la permanencia que le permitió encadenar su segundo triunfo consecutivo. El encuentro se definió por un penal de Raúl Jiménez.

Más allá del resultado, Nottingham Forest no mereció irse con las manos vacías. El equipo visitante generó varias situaciones claras, pero se encontró con una actuación determinante de Bernd Leno, que respondió con seguridad ante los remates de Murillo y Morgan Gibbs-White, además de sostener el orden defensivo de los locales en los momentos más comprometidos.

El error que derivó en el penal fue determinante en el desarrollo del partido y terminó siendo demasiado castigo para los dirigidos por Sean Dyche, que mostraron iniciativa pero carecieron de eficacia en la definición frente al arco rival.

Con este resultado, Fulham alcanzó la decimotercera posición con 23 puntos y logró despegarse momentáneamente de la zona baja, mientras que Nottingham Forest quedó decimoséptimo con 18 unidades, aún fuera del descenso pero sin margen de error en la recta final del año en la Premier League.