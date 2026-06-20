Furor en Rafaela por la presencia de los autos del Turismo Carretera

Con una multitud en el centro de la ciudad, autoridades, dirigentes y pilotos encabezaron la presentación oficial de la séptima fecha del calendario del Turismo Carretera.

El Turismo Carretera ya está otra vez en Rafaela y la ciudad comenzó a vivir uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El Turismo Carretera llegó a la provincia de Santa Fe para vivir una nueva fecha más en el autódromo ciudad de Rafaela, y tras una jornada llena de actividades, con conferencia de prensa, giro de autos y presentación oficial en la Shell de la ciudad, se dio por comenzada la fecha que tendrá al Templo de la Velocidad como protagonistas. Los eventos contaron con la participación de representantes de cada una de las entidades involucradas.

De parte de la ACTC se hizo presente Fernando Miori, Gerente General de la institución. Como protagonistas en la pista, hubo un caudal importante de pilotos: Juan Bautista De Benedictis, Agustín Canapino, Facundo Ardusso, Ignacio Faín, Christian Ledesma, Facundo Ardusso, Gaspar Chansard y Faustino Cifre.

Historia, velocidad y pasión se unen una vez más en el templo de la velocidad argentina.

Y en representación de Rafaela, estuvo Leonardo Viotti, intendente rafaelino; Francisco Paravano, Presidente de Atlético Rafaela; Gustavo Belinda, Presidente de la Subcomisión de Automovilismo; y Alejandro Ambort, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad.

El santafesino Facundo Ardusso, oriundo de Las Parejas, manifestó su entusiasmo por competir nuevamente en suelo provincial: “Estoy muy feliz de estar corriendo en mi provincia y en un autódromo que es un emblema del automovilismo argentino”. Además, explicó que una de las claves del circuito es la frenada, debido a las modificaciones que fueron experimentando las chicanas a lo largo de los años. “Tengo dos podios acá, pero nunca pude ganar, así que venimos en busca de eso”, sostuvo.

Otro santafesino que vivirá una experiencia especial será Ignacio Faín, quien disputará su primera carrera de Turismo Carretera en Rafaela. “Tengo muchas ganas de ser competitivo y quiero disfrutarlo con la gente de mi provincia y de mi pueblo”, aseguró el piloto de Villa Minetti.

La experiencia también tuvo su voz a través de Christian Ledesma, ganador en dos oportunidades en Rafaela y a una victoria de igualar el récord de Fabián Acuña. “Rafaela tiene una pista hermosa. Llevo más de 30 años viniendo a correr acá en distintas categorías. Es una pista particular y con mucha adrenalina”, señaló.

El Turismo Carretera ya se instaló en el autódromo de la ciudad de Rafaela para disputar la séptima fecha de su calendario. Finalizada la misma, quien se ubique en el escalón más alto del podio se llevará de premio un monto de $15.000.000.

La actividad para el Turismo Carretera estará comenzando el sábado por la mañana con los entrenamientos correspondientes y por la tarde la clasificación. El domingo se desarrollarán las series y la primera se pondrá en marcha a la hora 11. La final verá la luz verde a las 13,55.

La fiesta del Turismo Carretera explotó en el centro de la ciudad de Rafaela, los motores volverán a rugir hoy en el mítico óvalo.

Los pronósticos anticipan buen tiempo para todo el fin de semana en Rafaela. Para el sábado se espera una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16. Para el domingo habrá un ascenso de ambas marcas. La mínima estará en los 12 grados y la máxima llegará a los 17.

Desde hace varios días el público del Turismo Carretera se encuentra haciendo cola para ingresar al escenario rafaelino. Muchos espectadores llevaron sus camiones, casillas y acoplados hace más de un mes para poder tener el mejor lugar para una nueva final de la categoría más popular de la Argentina.

-Cronograma Turismo Carretera en Rafaela:

-Sábado 20 de junio:

11:05 a 11:25: 1er. Entrenamiento (Grupo B)

11:30 a 11:50: 1er. Entrenamiento (Grupo A)

13:35 a 14:05: 2do. Entrenamiento (Grupo B)

14:10 a 14:40: 2do. Entrenamiento (Grupo A)

16:06 a 16:14: Clasificación (2do Cuarto)

16:18 a 16:26 horas. Clasificación (3er Cuarto)

16:30 a 16:38: Clasificación (4to Cuarto)

16:42 a 16:50: Clasificación (1er Cuarto)

-Domingo 21 de junio

10:10: 1ra. Serie a 5 vueltas.

10:35: 2da. Serie a 5 vueltas.

11:00: 3ra. Serie a 5 vueltas.

13:55 a 14:45: FINAL TC, a 30 vueltas ó 50 minutos máximo.