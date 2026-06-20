Uno Santa Fe | Ovación | Rafaela

Furor en Rafaela por la presencia de los autos del Turismo Carretera

Con una multitud en el centro de la ciudad, autoridades, dirigentes y pilotos encabezaron la presentación oficial de la séptima fecha del calendario del Turismo Carretera.

20 de junio 2026 · 10:01hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Turismo Carretera ya está otra vez en Rafaela y la ciudad comenzó a vivir uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El Turismo Carretera ya está otra vez en Rafaela y la ciudad comenzó a vivir uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El Turismo Carretera llegó a la provincia de Santa Fe para vivir una nueva fecha más en el autódromo ciudad de Rafaela, y tras una jornada llena de actividades, con conferencia de prensa, giro de autos y presentación oficial en la Shell de la ciudad, se dio por comenzada la fecha que tendrá al Templo de la Velocidad como protagonistas. Los eventos contaron con la participación de representantes de cada una de las entidades involucradas.

De parte de la ACTC se hizo presente Fernando Miori, Gerente General de la institución. Como protagonistas en la pista, hubo un caudal importante de pilotos: Juan Bautista De Benedictis, Agustín Canapino, Facundo Ardusso, Ignacio Faín, Christian Ledesma, Facundo Ardusso, Gaspar Chansard y Faustino Cifre.

&nbsp;Historia, velocidad y pasi&oacute;n se unen una vez m&aacute;s en el templo de la velocidad argentina. &nbsp;

Historia, velocidad y pasión se unen una vez más en el templo de la velocidad argentina.

Y en representación de Rafaela, estuvo Leonardo Viotti, intendente rafaelino; Francisco Paravano, Presidente de Atlético Rafaela; Gustavo Belinda, Presidente de la Subcomisión de Automovilismo; y Alejandro Ambort, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad.

El santafesino Facundo Ardusso, oriundo de Las Parejas, manifestó su entusiasmo por competir nuevamente en suelo provincial: “Estoy muy feliz de estar corriendo en mi provincia y en un autódromo que es un emblema del automovilismo argentino”. Además, explicó que una de las claves del circuito es la frenada, debido a las modificaciones que fueron experimentando las chicanas a lo largo de los años. “Tengo dos podios acá, pero nunca pude ganar, así que venimos en busca de eso”, sostuvo.

Otro santafesino que vivirá una experiencia especial será Ignacio Faín, quien disputará su primera carrera de Turismo Carretera en Rafaela. “Tengo muchas ganas de ser competitivo y quiero disfrutarlo con la gente de mi provincia y de mi pueblo”, aseguró el piloto de Villa Minetti.

La experiencia también tuvo su voz a través de Christian Ledesma, ganador en dos oportunidades en Rafaela y a una victoria de igualar el récord de Fabián Acuña. “Rafaela tiene una pista hermosa. Llevo más de 30 años viniendo a correr acá en distintas categorías. Es una pista particular y con mucha adrenalina”, señaló.

El Turismo Carretera ya se instaló en el autódromo de la ciudad de Rafaela para disputar la séptima fecha de su calendario. Finalizada la misma, quien se ubique en el escalón más alto del podio se llevará de premio un monto de $15.000.000.

La actividad para el Turismo Carretera estará comenzando el sábado por la mañana con los entrenamientos correspondientes y por la tarde la clasificación. El domingo se desarrollarán las series y la primera se pondrá en marcha a la hora 11. La final verá la luz verde a las 13,55.

La fiesta del Turismo Carretera explot&oacute; en el centro de la ciudad de Rafaela, los motores volver&aacute;n a rugir hoy en el m&iacute;tico &oacute;valo.

La fiesta del Turismo Carretera explotó en el centro de la ciudad de Rafaela, los motores volverán a rugir hoy en el mítico óvalo.

Los pronósticos anticipan buen tiempo para todo el fin de semana en Rafaela. Para el sábado se espera una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16. Para el domingo habrá un ascenso de ambas marcas. La mínima estará en los 12 grados y la máxima llegará a los 17.

Desde hace varios días el público del Turismo Carretera se encuentra haciendo cola para ingresar al escenario rafaelino. Muchos espectadores llevaron sus camiones, casillas y acoplados hace más de un mes para poder tener el mejor lugar para una nueva final de la categoría más popular de la Argentina.

-Cronograma Turismo Carretera en Rafaela:

-Sábado 20 de junio:

11:05 a 11:25: 1er. Entrenamiento (Grupo B)

11:30 a 11:50: 1er. Entrenamiento (Grupo A)

13:35 a 14:05: 2do. Entrenamiento (Grupo B)

14:10 a 14:40: 2do. Entrenamiento (Grupo A)

16:06 a 16:14: Clasificación (2do Cuarto)

16:18 a 16:26 horas. Clasificación (3er Cuarto)

16:30 a 16:38: Clasificación (4to Cuarto)

16:42 a 16:50: Clasificación (1er Cuarto)

-Domingo 21 de junio

10:10: 1ra. Serie a 5 vueltas.

10:35: 2da. Serie a 5 vueltas.

11:00: 3ra. Serie a 5 vueltas.

13:55 a 14:45: FINAL TC, a 30 vueltas ó 50 minutos máximo.

Rafaela Turismo Carretera Santa Fe
Noticias relacionadas
inter miami rompio el mercado con la llegada de casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

kimberley y union y progreso a definen al otro finalista del promocional

Kimberley y Unión y Progreso A definen al otro finalista del Promocional

que equipo titular colocaria scaloni para buscar la clasificacion ante austria

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

miguel almiron de paraguay fue el primer sancionado por fifa con la ley gianluca prestianni

Miguel Almirón de Paraguay fue el primer sancionado por FIFA con la "Ley Gianluca Prestianni"

Lo último

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Último Momento
Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Bonazzola habló de Colón y el mercado: Estamos haciendo una campaña de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

Ovación
Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe