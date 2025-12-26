Fútbol, datos e innovación: la app santafesina que promete cambiar la forma de hacer scouting

Con base en Santa Fe, la app combina inteligencia artificial, análisis y scouting . Natalia Ocampo explicó por qué puede marcar un antes y un después.

El cruce entre fútbol y tecnología dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad concreta. Desde Santa Fe, una aplicación innovadora de scouting comienza a ganar terreno con una propuesta clara: democratizar la detección de talentos a través del uso de datos, inteligencia artificial y análisis automatizado. Ariel Sclafani, uno de los impulsores del proyecto, brindó detalles en su paso por el programa Dame Gol.

El proyecto no surge desde un laboratorio aislado, sino desde el conocimiento directo del fútbol argentino . Así lo explicó Sclafani, al repasar el origen de la iniciativa: “La app nace de una necesidad concreta: hay miles de jugadores con condiciones que no llegan porque nadie los ve” , afirmó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo principal es romper con la lógica tradicional del scouting, muchas veces limitada por contactos, geografía o recursos económicos. “Queremos que un chico del interior tenga las mismas posibilidades que uno que juega en Buenos Aires”, subrayó.

Inteligencia artificial aplicada al scouting

Uno de los diferenciales centrales de la app es el uso de inteligencia artificial y análisis de datos deportivos, una herramienta cada vez más utilizada en el fútbol profesional. “La plataforma analiza rendimiento, posiciones, movimientos y toma de decisiones. No reemplaza al ojo humano, lo potencia”, explicó Sclafani.

El sistema permite cargar información audiovisual y estadística, generando perfiles completos de jugadores, accesibles para clubes, entrenadores y formadores. “Hoy el dato bien interpretado te ahorra tiempo y te reduce el margen de error”, agregó.

Santa Fe como semillero de talento e innovación

Sclafani destacó el valor simbólico y real de que el proyecto tenga raíz santafesina, una provincia históricamente ligada al desarrollo de futbolistas. “Santa Fe es una fábrica de jugadores. Tenía sentido que una herramienta así naciera acá”, señaló. Además, puso en valor el contexto actual del fútbol argentino: “Los clubes necesitan optimizar recursos y esta app apunta justamente a eso: encontrar talento antes y mejor”.

Un puente entre jugadores y oportunidades

Más allá de lo tecnológico, el foco está puesto en el impacto humano. “No hablamos solo de números. Hablamos de carreras, de sueños y de oportunidades reales”, sostuvo Sclafani. La expectativa es que la plataforma siga creciendo y se convierta en un puente directo entre jugadores jóvenes y el fútbol profesional, tanto a nivel local como internacional. “Si logramos que un pibe llegue gracias a esta herramienta, el objetivo ya está cumplido”, cerró.