Costantino le respondió a Moretti y defendió la gestión en San Lorenzo

El actual presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, criticó a Marcelo Moretti y defendió la nueva conducción en un escenario económico y deportivo complejo

El actual presidente de San Lorenzo , Sergio Costantino , salió al cruce de Marcelo Moretti tras asumir en el club y defendió el rumbo de la nueva conducción, en medio de un escenario económico y deportivo complejo. El dirigente aseguró que el club atraviesa una situación delicada, detalló el estado de las deudas y apuntó contra las declaraciones del expresidente.

“Encontramos al club en una situación complicada, pero estamos convencidos de que vamos a sacarla adelante. Próximamente haremos un informe para que los socios conozcan los detalles”, señaló Costantino para DSports Radio.

En ese sentido, precisó que “la deuda con los jugadores es de dos o tres meses en algunos casos” y que también existen primas impagas, además de “14 inhibiciones” que actualmente están siendo evaluadas.

El dirigente explicó que la nueva gestión trabaja en distintos frentes para ordenar el club: “Estamos haciendo una ingeniería económica para poder ir pagando todo. Hay un equipo que está trabajando en lo económico y otro en lo jurídico. Recién llegamos el 24 de diciembre y ahora estamos teniendo más detalles de la situación”, indicó.

Además, Costantino confirmó que se reunirá con el entrenador Damián Ayude para comenzar a planificar la organización deportiva pensando en la temporada 2026 y el inicio del Torneo Apertura.

Costantino remarcó que la prioridad es saldar compromisos sin afectar el patrimonio del plantel: “La idea es pagar nuestras deudas sin hacer la fácil, que es vender un jugador. No quiero andar ofreciendo a mis jugadores a otros clubes”, sostuvo, y agregó que la institución necesita “una buena base para poder afrontar las dos competencias”.

También descartó la llegada de capitales externos: “No buscamos traer inversores, porque son personas que buscan sacar un beneficio del club. San Lorenzo tiene que empezar a recuperar la credibilidad”, afirmó.

En la misma línea, el presidente negó gestiones formales por futbolistas del plantel: “No hay nada oficial por ningún jugador de San Lorenzo. Son todos rumores”.

Al referirse a las críticas de Moretti, Costantino fue directo y utilizó una metáfora para marcar diferencias: “Cada uno puede decir ciertas cosas, lo cierto es que no hubo nada de eso. Lo que dice Moretti será tema suyo. Él tiene una condena social y denuncia que hubo un golpe de estado cuando los que renunciaron fueron personas de su bloque”, expresó.

Y añadió: “Este Fiat 600 te lleva tranquilo, con el BMW podés chocar a 400 km/h. Quien te dice que por ahí el Fiat 600 llegue a su destino. Hay que hacer las cosas con tranquilidad y seriedad”.

Por último, el dirigente apuntó a un cambio de etapa en el club: “Son muchos años de malas gestiones y tenemos que tratar de hacer las cosas con honestidad, más allá de que uno se equivoque. Tenemos que tirar todos para adelante y estoy convencido de que vamos a salir de esta situación”, concluyó.