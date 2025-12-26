Rafael Nadal y una confesión inesperada: "No me siento identificado con Alcaraz, ni Sinner"

Rafael Nadal habló sobre su vida tras el retiro del tenis y sorprendió con una reflexión. Explicó por qué no se ve reflejado en Alcaraz, ni en Sinner.

A poco más de un año de haber dejado el tenis profesional, Rafael Nadal atraviesa una etapa distinta, marcada por la tranquilidad y la aceptación de un nuevo rol. En una entrevista concedida al diario español As, luego de recibir el Premio Leyenda 2025 , el ex número uno del mundo fue claro: el tenis ya no ocupa el centro de su vida cotidiana.

“ Es una etapa que ya está cerrada ”, afirmó Nadal al referirse a su carrera deportiva. El ganador de 22 títulos de Grand Slam explicó que hoy no vive pendiente del circuito ni de la competencia, salvo en momentos puntuales o por su vínculo con la Rafa Nadal Academy , donde observa el tenis desde una perspectiva completamente diferente.

“Siempre pensé que me iría bien después del retiro, en mi día a día, que es lo más importante, y que encontraría la felicidad personal en esta nueva etapa”, reconoció el mallorquín, dejando en claro que la transición fue asumida con naturalidad y sin conflictos internos.

El retiro y la imposibilidad de volver atrás

Consultado sobre una eventual vuelta a la competencia, Nadal fue tajante. “El físico da para lo que da, y creo que la cabeza también”, sostuvo. Según explicó, una vez que se rompe con la rutina extrema del alto rendimiento, resulta muy difícil volver a engancharse a ese nivel de exigencia.

Si bien contó que en ocasiones entrena de manera informal con jugadoras de su Academia, aclaró que lo hace “sin ningún ánimo competitivo, solo para pasar un buen rato y apoyar a las chicas”.

Alcaraz y Sinner: talento, presente y diferencias

Una de las declaraciones que más repercusión generó fue su análisis sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los grandes dominadores del circuito actual. Ante la consulta sobre con cuál se siente más identificado, Nadal sorprendió: “No me identifico con ninguno”.

Sobre Alcaraz, señaló que “es más aleatorio, comete más errores y hace puntos más espectaculares”, lo que lo vuelve impredecible y atractivo para el público. Sin embargo, destacó su regularidad: “Ha tenido un año increíblemente sólido. Por eso me hace gracia cuando dicen que es disperso: los resultados dicen lo contrario”.

En cuanto a Sinner, fue igualmente elogioso: “Es un jugador más metódico, con un patrón de juego definido, muy sólido y que pierde muy pocos partidos”. Dos estilos diferentes, exitosos, pero alejados de lo que fue su propia identidad dentro de la cancha.

¿Una gira con Federer? La puerta no está cerrada

Por último, Nadal dejó abierta una posibilidad que ilusiona a los fanáticos: una eventual gira de exhibición junto a Roger Federer. “¿Por qué no? No hay ninguna puerta cerrada a volver a agarrar una raqueta”, dijo, aunque aclaró que necesitaría una preparación seria y tiempo prudencial para hacerlo.

Fiel a su estilo, Rafael Nadal volvió a mostrarse reflexivo, honesto y coherente con su recorrido. Sin nostalgia exagerada ni comparaciones forzadas, el español disfruta del presente, mientras observa cómo el tenis sigue su camino, ya sin él como protagonista principal.