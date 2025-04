Gago, después de perder el Superclásico: "Me voy con bronca"

“Obviamente que me voy con bronca por el resultado, independientemente del desempeño en el primer tiempo o en el segundo. En el complemento tuvimos chances y también cometimos errores”, sentenció “Pintita”.

Más adelante, fue consultado por el rol del volante ofensivo chileno Carlos Palacios y la falta de un socio con el cual poder combinar en zona de ataque para generar peligro y tratar de dañar la defensa del elenco de Núñez.

“En la primera parte no podíamos encontrar la circulación de la pelota, a partir de eso Carlos recibía en una zona baja y no podía girar. En la segunda mitad ocupamos mejor los espacios y teníamos más lugar para poder atacar”, destacó el ex centrocampista.

A su vez, el DT de 39 años reveló que “tres amarillas en tan poco tiempo le parecieron muy exagerado” ya que condicionaron el partido. En los primeros 25 minutos de duelo, el combinado de La Ribera sufrió las amonestaciones de Tomás Belmonte, Ayrton Costa y Marcos Rojo, los tres siendo pilares en el esquema defensivo de Boca.

Las razones por las que no cambió el esquema

Por último, “Pintita” fue consultado sobre el planteamiento táctico al principio de la partida -optó por jugar con tres defensores centrales y dos carrileros- y se le cuestionó el hecho de no modificar el mismo por uno más ofensivo con el resultado adverso en el marcador.

“Preferí no cambiar el esquema porque jugar con tres defensores te permite tener más control del partido”, aseguró. Y añadió: “Creí que era un partido para jugar a espaldas de los centrales y encontrar la profundidad”.

“El análisis del partido lo voy a hacer después y ver las cosas que se hicieron bien o mal. Tuvimos situaciones claras para empatar el partido, lamentablemente no se dio”, concluyó el entrenador azul y oro.