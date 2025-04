Gallardo tras el empate de River ante Barcelona: "Nos faltó contundencia"

Al ser consultado si siente preocupación por no haber conseguido los tres puntos como local en el Monumental, que le hubieran permitido convertirse en líder en solitario de su Zona, el flamante DT “millonario” fue contundente.

“Me iría preocupado si el equipo no hubiese tenido el domingo del juego o generado situaciones. Viendo el análisis del partido, hubo un equipo que intento siempre y un rival que se defendió”, comenzó Gallardo.

Marcelo Gallardo, con un dejo de molestia tras el empate de River

Y continuó con cierta molestia en su tono ante la pregunta: “No sé qué evaluación hacen ustedes del partido de hoy. Yo no vi un equipo que haya jugado mal. Tuvimos buenas cosas y encima el rival no nos pateó al arco. Hicimos mérito suficiente para ganar y el otro equipo que no hizo eso se lleva la misma cantidad de puntos. Así es el fútbol”.

En la misma línea, el entrenador más ganador en la historia de los de Núñez, reconoció que en partidos así “Te vas con bronca porque no era un partido para empatar. Por lo hecho deberíamos haberlo ganado”, pero que seguirán buscando “mejorar la falta de contundencia”.

River deberá enfrentar a Independiente del Valle por la tercera jornada del Grupo B del certamen internacional el miércoles 23 de abril, pero antes se medirá ante Talleres de Córdoba, el próximo domingo desde las 20:15 como local, y Gimnasia y Esgrima de La Plata, en condición de visitante.