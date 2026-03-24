El desierto bajo el agua: un temporal histórico azota a los Emiratos Árabes

Las imágenes de Ras Al Khaimah dan la vuelta al mundo: ríos de lodo y agua atraviesan las zonas más áridas del Golfo. El Servicio Meteorológico emitió alertas rojas y se espera que las tormentas continúen hasta el viernes

Lo que habitualmente es un paisaje de dunas doradas y desierto árido , hoy se ha transformado en un escenario irreconocible. Un frente de tormentas extremas golpea desde este lunes a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) , provocando inundaciones repentinas que han convertido las carreteras de Ras Al Khaimah en verdaderos ríos correntosos.

El fenómeno, que los expertos califican como "excepcional" para la región, ha obligado a las autoridades a cerrar los accesos al Jebel Jais, el pico más alto del país, donde las ráfagas de viento superaron los 55 km/h y el granizo cubrió parte de las laderas. Los videos captados por residentes muestran la fuerza de los wadis (valles secos) desbordados, arrastrando todo a su paso en una zona que suele registrar precipitaciones mínimas al año.

Emiratos Árabes1

El Centro Nacional de Meteorología (NCM) mantiene el alerta máxima. En ciudades como Dubái y Abu Dhabi, el panorama no es muy distinto: el sistema de drenaje, poco habituado a estos volúmenes de agua, se vio colapsado en varios sectores, generando caos en el tránsito y la suspensión de actividades al aire libre.

Este "desierto inundado" no es solo un espectáculo visual impactante; es también un recordatorio de cómo los eventos climáticos extremos están reconfigurando la geografía de la península arábiga. Mientras se espera que el mal tiempo persista hasta el viernes 27 de marzo, la población permanece bajo aviso de resguardo, evitando las zonas de montaña que hoy, paradójicamente, mueren por el exceso de agua.