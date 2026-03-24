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Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba

Desde el domingo no hay noticias de Judith Macarena Brotes, de 17 años, y su hijo Tomas Nahuel Irusta. Piden colaboración para encontrarlos

24 de marzo 2026 · 12:32hs
 Judith Macarena Brítez

gentileza

 Judith Macarena Brítez, de 17 años, y su hijo Tomas Nahuel Irusta, se los busca desde el domingo

La provincia de Córdoba dispuso una intensa búsqueda de una adolescente y su hijo de un año, quienes fueron vistos por última vez el domingo 22 de marzo por la noche en la localidad de Ballesteros.

La Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de Bell Ville, a cargo de Nicolás Gambini, emitió un comunicado en donde pide colaboración para encontrarlos. Se llaman Judith Macarena Brítez, de 17 años, y su hijo Tomas Nahuel Irusta.

En el texto se precisa que Brítez mide 1.75 metros, es robusta, morocha, de cabello color negro ondulado largo hasta mitad de espalda, no tiene piercings ni tatuajes, tiene una cicatriz de una quemadura en la pierna izquierda a la altura de la ingle, es de cutis trigueño y ojos marrones. El nene mide 60 cm, tez trigueña y tiene cabello corto con rulos castaño, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al momento de su desaparición la adolescente vestía un pantalón de jeans blanco, una remera roja y zapatillas negras, mientras que el niño una remera blanca y conjunto de buzo y pantalón gris y zapatillas blancas con dibujos.

Toda información comunicarse con la Comisaría de Ballesteros a los teléfonos (0353) 154 272 725 - (0353) 49 396 01; o a cualquier sede policial o judicial”, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal. Se trata de la misma localidad donde el pequeño Lian Flores desapareció el pasado 22 de febrero de 2025. El caso no tuvo avances, ni detenidos, y por el momento se desconoce el paradero del menor.

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