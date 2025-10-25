Uno Santa Fe | Ovación | River

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Luego de quedar fuera de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, Marcelo Gallardo fue contundente al analizar el decepcionante presente de River

25 de octubre 2025 · 09:27hs
Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

River volvió a sumar un nuevo fracaso futbolístico. Este viernes por la noche, igualó sin goles ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina y quedó eliminado al perder 4-3 en la tanda de penales. De este modo, quedó afuera de una definición más y puso en riesgo su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

• LEER MÁS: Copa Argentina: así Independiente Rivadavia eliminó a River para ser finalista

Los hinchas en las tribunas y redes sociales repudiaron la actuación del equipo, silbaron e insultaron a los jugadores y, además, también apuntaron contra Marcelo Gallardo. Napoleón no logra encontrar el rumbo y la espalda que se ganó a base de muchos de los más grandes éxitos de la historia del club ya parece no ser suficiente para contrarrestar los malos resultados.

La reflexión de Marcelo Gallardo en River

"No hemos estado a la altura en los objetivos del año y la gente tiene razón en mostrar su descontento. Hay un equipo que no identificó al y soy el máximo responsable", reconoció el Muñeco en conferencia de prensa, en la que se lo notó muy fastidiado y apenas respondió una pregunta acerca del análisis del mal presente del equipo. "A fin de año lo analizaremos y se tomarán las decisiones que haya que tomar, punto", agregó respecto del futuro inmediato.

Tras esto, lanzó una fuerte bomba que generó una gran polémica: "En este momento de mierda, seguramente no hay nadie te va a esperar para darte un abrazo, o llevarte de la mano a algún lugar. Tendremos que atravesarlo solos porque el fútbol es así. Cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie", apuntó sin pelos en la lengua.

"Ahora, aceptando la responsabilidad nuestra, veremos quién está ahí para sostener esta adversidad. No es para cualquiera sostener este momento. Los hombres se destacan en estos momentos: de reprobación, críticas y maldad", agregó Gallardo en el mismo sentido.

Y dio por cerrada la rueda de prensa con la misma tónica: "Tenemos que ver quiénes estamos preparados para sostener este momento. Todos podemos tener un año malo deportivamente. Hay que controlar las emociones. Si las tenés medio flojitas de papeles, te hacen mierda", sentenció y se marchó sin dar más declaraciones.

River Marcelo Gallardo Copa Argentina
Noticias relacionadas
berti no se conforma en independiente rivadavia: ahora queremos la copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

copa argentina: asi independiente rivadavia elimino a river para ser finalista

Copa Argentina: así Independiente Rivadavia eliminó a River para ser finalista

inter miami vencio nashville con un doblete de messi y se ilusiona en los playoffs de la mls

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

republica del oeste quedo cerca de jugar la final del oficial u21

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

Lo último

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Último Momento
El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Bruno Pittón, enfocado en Unión: A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien

Bruno Pittón, enfocado en Unión: "A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien"

Ovación
Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras