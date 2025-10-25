Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Luego de quedar fuera de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, Marcelo Gallardo fue contundente al analizar el decepcionante presente de River

River volvió a sumar un nuevo fracaso futbolístico. Este viernes por la noche, igualó sin goles ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina y quedó eliminado al perder 4-3 en la tanda de penales. De este modo, quedó afuera de una definición más y puso en riesgo su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los hinchas en las tribunas y redes sociales repudiaron la actuación del equipo, silbaron e insultaron a los jugadores y, además, también apuntaron contra Marcelo Gallardo. Napoleón no logra encontrar el rumbo y la espalda que se ganó a base de muchos de los más grandes éxitos de la historia del club ya parece no ser suficiente para contrarrestar los malos resultados.

La reflexión de Marcelo Gallardo en River

"No hemos estado a la altura en los objetivos del año y la gente tiene razón en mostrar su descontento. Hay un equipo que no identificó al y soy el máximo responsable", reconoció el Muñeco en conferencia de prensa, en la que se lo notó muy fastidiado y apenas respondió una pregunta acerca del análisis del mal presente del equipo. "A fin de año lo analizaremos y se tomarán las decisiones que haya que tomar, punto", agregó respecto del futuro inmediato.

Tras esto, lanzó una fuerte bomba que generó una gran polémica: "En este momento de mierda, seguramente no hay nadie te va a esperar para darte un abrazo, o llevarte de la mano a algún lugar. Tendremos que atravesarlo solos porque el fútbol es así. Cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie", apuntó sin pelos en la lengua.

"Ahora, aceptando la responsabilidad nuestra, veremos quién está ahí para sostener esta adversidad. No es para cualquiera sostener este momento. Los hombres se destacan en estos momentos: de reprobación, críticas y maldad", agregó Gallardo en el mismo sentido.

Y dio por cerrada la rueda de prensa con la misma tónica: "Tenemos que ver quiénes estamos preparados para sostener este momento. Todos podemos tener un año malo deportivamente. Hay que controlar las emociones. Si las tenés medio flojitas de papeles, te hacen mierda", sentenció y se marchó sin dar más declaraciones.