Gallizzi: "Cuando estén las propuestas tomaré una decisión"

El pivote Tayavek Gallizzi estuvo en la presentación de la Copa Santa Fe y a pesar de tener la intención de seguir en Instituto, no descarta algo del exterior

El pivote santafesino reconoció que "estaba en Córdoba y es un gusto poder estar por una invitación especial que me hizo Roberto Monti, es muy importante estar junto a otros deportistas en este evento".

Más adelante, reconoció que "mis comienzos fueron acá, tengo recuerdos muy lindos, me animé a salir de Santa Fe para crecer en el deporte, a nivel nacional Santa Fe tiene deportistas excelentes y en cada cancha que me tocó jugar había jugadores importantes".

En relación a su futuro, se atrevió a decir que "la idea es descansar un poco, esperar qué posibilidades hay para seguir creciendo, me pone ansioso, hay que ir de a poco. Mi prioridad es estar en Córdoba, si es posible repetir cuerpo técnico y compañeros, visitaré a mis familiares ahora, seguramente tendré en unos días claro el panorama, la decisión es importante porque tengo una familia, donde me depare el futuro".

Consultado sobre la chance de jugar en el exterior, el exjugador de Macabi sostuvo que "la situación del país es compleja y muchos jugadores se fueron y se van ahora, estoy abierto para cualquier posibilidad, si me puedo quedar en Instituto donde hace dos años estoy, no es casualidad querer repetir, es mostrar lo bien que me trataron. Entiendo a los que se van, cuando estén las propuestas arriba de la mesa tomaré una decisión".