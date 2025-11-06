Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, encendió las versiones de renovación del argentino Franco Colapinto en Alpine con un posteo enigmático en sus redes

6 de noviembre 2025 · 19:16hs
Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, encendió las versiones de renovación del piloto argentino Franco Colapinto con la escudería Alpine al compartir un posteo enigmático en sus redes, en donde sugiere que el acuerdo continuará para 2026.

El mensaje, el cuál es un reposteo del CEO de la empresa en Brasil, Sean Summers, apareció en la antesala del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde se cerrará el contrato inicial.

Brasil es la última carrera del vínculo original entre Alpine y Colapinto, que contemplaba presencia del argentino por tres Grandes Premios. Sin embargo, todo indica que habrá continuidad de la alianza.

Se espera que este viernes, coincidiendo con el inicio de las prácticas libres en Interlagos, Colapinto firme la renovación con la escudería francesa. De confirmarse, Colapinto iniciará el fin de semana en Brasil con un nuevo acuerdo con el equipo francés y proyección extendida para 2026.

La indirecta de Galperín sobre la continuidad de Colapinto en Alpine

image
Franco Colapinto Alpine Marcos Galperin
