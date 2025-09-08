Créditos Nido: 112 beneficiarios entre los departamentos La Capital y Rosario en el sorteo de septiembre

La primera etapa del 14º sorteo se realizó este lunes. El martes será el turno de las demás jurisdicciones. En total se entregan 300 préstamos con la tasa más baja del país

Este lunes se conocieron nuevos beneficiarios de los Créditos Nido, el programa de financiamiento para vivienda que impulsa el gobierno provincial junto al Banco Municipal. En la Sala de Lotería de Santa Fe se concretó la primera etapa del 14º sorteo, en la que se adjudicaron 112 préstamos para los departamentos La Capital y Rosario .

La instancia continuará este martes con la participación de los 17 departamentos restantes , en los que se distribuirán 188 créditos. En total se ponen a disposición 300 préstamos, que se suman a los más de 4.300 ya otorgados desde el inicio del plan. Los resultados pueden consultarse en el sitio oficial.

El director provincial de Intervención de Hábitat, Ramsés Medina, destacó que la demanda sigue creciendo y subrayó que los Nido son “el crédito con la tasa de interés más baja del país”, lo que explica la gran cantidad de inscriptos. En La Capital y Rosario fueron parte de la nómina miles de familias que buscan acceder a una vivienda propia o terminar la construcción de la que ya tienen.

Inscripción siempre abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60 mil millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.