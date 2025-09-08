Scaloni apuesta por varios retoques en la Selección para visitar a Ecuador

Lionel Scaloni, sin Lionel Messi y Cristian Romero, planea la formación titular de la Argentina, para la despedida de Eliminatorias ante Ecuador en Guayaquil.

Sin Lionel Messi y con Cristian Romero suspendido , la Selección Argentina encara el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas visitando a Ecuador este martes en Guayaquil. Lionel Scaloni ya analiza cambios en todas las líneas, pensando tanto en dar descanso a los titulares como en probar variantes de cara al futuro.

Aunque el arco seguirá custodiado por Emiliano “Dibu” Martínez , se esperan modificaciones en la defensa, el mediocampo y el ataque. En la zaga, Leonardo Balerdi reemplazará a Romero, mientras que los laterales podrían variar según las pruebas realizadas en los entrenamientos. Por ahora, los carrileros Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico mantienen su lugar, aunque Scaloni valora darles minutos a otros jugadores para ajustar opciones tácticas.

Los cambios más importantes y significativos

En la última jornada ante Venezuela, los extremos fueron Giuliano Simeone y Nicolás González, jóvenes que se destacaron por su ida y vuelta constante. Para el encuentro en Guayaquil, podrían repetir en la alineación inicial, aunque también surge la posibilidad de incluir a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos con rendimientos sólidos en River.

En el mediocampo, la vuelta de Alexis Mac Allister parece segura, posiblemente en lugar de Franco Mastantuono, pero Scaloni también ensayó con Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso, lo que deja abierta la duda sobre la configuración final de la zona de volantes zurdos.

En la delantera, la presencia de Julián Álvarez como referencia de área está prácticamente confirmada, aunque no se descarta que Scaloni arme la dupla con Lautaro Martínez, quien marcó en la última jornada y podría ocupar el lugar dejado por Messi.

La alineación definitiva se irá delineando durante la conferencia de prensa de Scaloni, prevista para este lunes a las 10, y en los últimos trabajos matutinos antes de que la delegación viaje a Guayaquil. El entrenador mantiene la filosofía de aprovechar cada partido para probar variantes, preparar el equipo para el Mundial y seguir consolidando la identidad de juego que llevó a la Argentina a consagrarse campeona del mundo.