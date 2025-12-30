Uno Santa Fe | Ovación | nocaut

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Bamba Niang no solo se impuso por nocaut técnico en la FAB, sino que conmovió al boxeo argentino, impulsó una colecta para costear la cirugía de Agustín Chávez.

Ovación

Por Ovación

30 de diciembre 2025 · 13:49hs
Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

La velada en la Federación Argentina de Box dejó una imagen que trascendió el resultado deportivo. Bamba Niang, boxeador senegalés nacionalizado argentino, venció por nocaut en el cuarto asalto a Agustín Chávez, pero lejos de celebrar únicamente la victoria, pidió ayuda para afrontar los gastos médicos de su rival, quien deberá ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de mandíbula.

Una noche intensa en la FAB

El combate fue exigente, físico y de alta intensidad. Niang impuso su potencia y presión constante hasta que, en el cuarto round, un golpe certero obligó a la detención del árbitro. Chávez quedó tendido y fue asistido de inmediato por el equipo médico, que luego confirmó la gravedad de la lesión.

El gesto que conmovió al boxeo

Una vez finalizada la pelea, Niang tomó el micrófono y sorprendió a todos. Lejos del festejo personal, apeló a la solidaridad del público para colaborar con su oponente. “Afuera del ring somos todos hermanos y amigos”, expresó, dejando en claro que el respeto y la humanidad están por encima del resultado.

Un mensaje que se multiplicó en redes

El senegalés, que reside en Argentina y se gana la vida como vendedor ambulante, utilizó sus redes sociales para amplificar el pedido. Allí manifestó su preocupación por el estado de Chávez y pidió oraciones por su recuperación. El mensaje tuvo una rápida repercusión y generó una cadena de apoyo dentro del ambiente boxístico.

El boxeo, muchas veces asociado a la dureza y la rivalidad extrema, encontró en esta historia un recordatorio de sus valores más nobles. Niang ganó arriba del ring, pero su mayor victoria fue humana, demostrando que la fraternidad también puede imponerse por nocaut.

nocaut ring solidario FAB Agustín Chávez boxeo
Noticias relacionadas
colon mantiene el rumbo de cara a la proxima temporada

Colón mantiene el rumbo de cara a la próxima temporada

Eduardo Domínguez renovó contrato con Estudiantes.

Estudiantes confirmó la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

Federico Vera se convirtió en refuerzo de Huracán.

Federico Vera se convertirá en refuerzo de Huracán

Franco Mastantuono seguirá en Real Madrid.

Napoli preguntó por Mastantuono y Real Madrid no está dispuesto a cederlo

Lo último

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Último Momento
Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Ovación
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe