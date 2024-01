Gareca: "Es un honor y una gran responsabilidad representar a este país"

Sobre los pasos a seguir, consideró que espera "adaptarse rápidamente" y que los jugadores "capten" lo que pretende, a lo que agregó que su anhelo es que lo entiendan "rápidamente para sacar lo mejor de ellos".

"Todos queremos una selección protagonista, que proponga y que tenga una identidad", adelantó el ex Vélez Sarsfield, respecto de lo que tiene ideado para el seleccionado chileno.

"Chile es una selección de enorme categoría en sus jugadores, que ya lo han demostrado y lo siguen haciendo", añadió el nacido en Tapiales.

"Nosotros tenemos metas, y a mí me interesa lo que a todos, que es estar en el Mundial (2026), pero eso se construye, aunque tenemos las condiciones para poder hacerlo", resaltó.

Gareca, que el 10 de febrero cumplirá 66 años, admitió que no puede "garantizar resultados" y agregó: "Pero lo único que me gustaría prometer es que verán un equipo que deja todo dentro del campo. Y aunque no me gusta hacer nombres, por ejemplo la inclusión de Alexis Sánchez (Inter, Italia) no está en discusión".

"Pasión y experiencia... Ricardo Gareca liderará el camino de la #Roja en sus próximos desafíos, ¡Bienvenido, profesor!", fue la frase que eligió la ANFP para presentar al técnico en el sitio oficial de la selección.

Gareca, cuya última experiencia como técnico fue en Vélez Sásfield, donde no le fue bien, reemplazó a su compatriota, Eduardo Berizzo, que gritó un solo éxito en partidos oficiales durante su desempeño en "La Roja".

Según los medios chilenos, el "Tigre", firmó un contrato por 2.8 millones de dólares anuales, en un acuerdo que tiene como primera fecha límite el fin de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En la cuenta oficial de Instagram del seleccionado chileno, se lo vio a Gareca arribar a Chile con un impecable traje negro y con anteojos oscuros.

El ex delantero de Boca Juniors, River Plate, América de Cali (de Colombia), Vélez Sársfield e Independiente, llega con la experiencia de dirigir a Perú durante el período 2015 hasta 2022, donde consiguió el tercer lugar en la Copa América 2015, y el subcampeonato en 2019, además de clasificar después de 36 años al Mundial de Rusia 2018.

En Vélez fue entrenador en el período 2009/2013, donde consiguió cuatro torneos de Primera División y en su último paso, en 2023, sólo ganó 1 encuentro, perdió 7 y empató 4.

Entre los nutridos antecedentes de Gareca cuentan sus pasos por Talleres, de Córdoba; Independiente; Colón, de Santa Fe; Quilmes; Argentinos Juniors; América de Cali, de Colombia; Independiente de Santa Fe, también de Colombia; Universitario, de Perú y Palmeiras, de Brasil.