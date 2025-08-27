Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Gastón Fernández: "Sueño con ser presidente de Estudiantes"

Gastón Fernández volvió a hablar y encendió la ilusión de los hinchas de Estudiantes de La Plata al revelar que su sueño es convertirse en presidente

27 de agosto 2025 · 18:55hs
Gastón Fernández: Sueño con ser presidente de Estudiantes

Gastón Fernández volvió a hablar públicamente y encendió la ilusión de los hinchas de Estudiantes de La Plata al revelar que su sueño es convertirse en presidente.

En diálogo con Hugo Balassone, el exfutbolista no solo repasó su trayectoria y la huella que dejó en el club, sino que lanzó una frase que abre la puerta a un nuevo capítulo en su vida: “Quiero prepararme para la parte dirigencial y sueño con ser presidente”.

Gata Fernández se quiere insertar en la política de Estudiantes

El exdelantero, que vistió la camiseta de Estudiantes en tres etapas distintas, marcó que su historia con el club todavía no terminó. Fernández llegó por primera vez en 2008 y rápidamente se convirtió en pieza clave del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009, incluso anotando en la final frente a Cruzeiro.

Su historia con el “Pincha” continuó al año siguiente, cuando fue una de las figuras del equipo de Alejandro Sabella que se consagró campeón del Torneo Apertura 2010.

Tras su paso por la MLS y el fútbol sudamericano, la “Gata” regresó en 2015 para disputar una nueva Libertadores y se mantuvo ligado al club hasta su retiro en 2020: “Mi historia con Estudiantes no terminó”.

En cuanto a su relación con Juan Sebastián Verón, Fernández fue sincero: “Él se enojó conmigo, yo mucho con él, pero con todas nuestras locuras y demás, yo lo quiero mucho. Sé que él me quiere mucho a mí. Ojalá en algún momento nos volvamos a juntar para estar desde otro lugar”.

Estudiantes Gastón Fernández presidente
Noticias relacionadas
estudiantes quiere cerrar su clasificacion ante cerro porteno en la plata

Estudiantes quiere cerrar su clasificación ante Cerro Porteño en La Plata

banfield tuvo una notable reaccion y amargo a estudiantes

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

duelo de realidades opuestas entre banfield y estudiantes en el sur

Duelo de realidades opuestas entre Banfield y Estudiantes en el sur

 Por primera vez en el historial de la Liga Santafesina, será a partir de las 20, y en cancha de Sanjustino.

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Lo último

Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Gastón Fernández: Sueño con ser presidente de Estudiantes

Gastón Fernández: "Sueño con ser presidente de Estudiantes"

Último Momento
Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Gastón Fernández: Sueño con ser presidente de Estudiantes

Gastón Fernández: "Sueño con ser presidente de Estudiantes"

Battaglia es duda en Boca por una molestia de cara al duelo contra Aldosivi

Battaglia es duda en Boca por una molestia de cara al duelo contra Aldosivi

Francos, sobre el caso de las coimas en Discapacidad: Se orquestó una operación política

Francos, sobre el caso de las coimas en Discapacidad: "Se orquestó una operación política"

Ovación
Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Bottinelli, en UNO 106.3: Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar

Bottinelli, en UNO 106.3: "Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar"

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Madelón: Estamos donde queríamos estar como equipo

Madelón: "Estamos donde queríamos estar como equipo"

El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná