Gastón Fernández: "Sueño con ser presidente de Estudiantes"

Gastón Fernández volvió a hablar y encendió la ilusión de los hinchas de Estudiantes de La Plata al revelar que su sueño es convertirse en presidente

Gastón Fernández volvió a hablar públicamente y encendió la ilusión de los hinchas de Estudiantes de La Plata al revelar que su sueño es convertirse en presidente .

En diálogo con Hugo Balassone, el exfutbolista no solo repasó su trayectoria y la huella que dejó en el club, sino que lanzó una frase que abre la puerta a un nuevo capítulo en su vida: “Quiero prepararme para la parte dirigencial y sueño con ser presidente”.

Gata Fernández se quiere insertar en la política de Estudiantes

El exdelantero, que vistió la camiseta de Estudiantes en tres etapas distintas, marcó que su historia con el club todavía no terminó. Fernández llegó por primera vez en 2008 y rápidamente se convirtió en pieza clave del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009, incluso anotando en la final frente a Cruzeiro.

Su historia con el “Pincha” continuó al año siguiente, cuando fue una de las figuras del equipo de Alejandro Sabella que se consagró campeón del Torneo Apertura 2010.

Tras su paso por la MLS y el fútbol sudamericano, la “Gata” regresó en 2015 para disputar una nueva Libertadores y se mantuvo ligado al club hasta su retiro en 2020: “Mi historia con Estudiantes no terminó”.

En cuanto a su relación con Juan Sebastián Verón, Fernández fue sincero: “Él se enojó conmigo, yo mucho con él, pero con todas nuestras locuras y demás, yo lo quiero mucho. Sé que él me quiere mucho a mí. Ojalá en algún momento nos volvamos a juntar para estar desde otro lugar”.