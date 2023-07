Germán Chiaraviglio competirá en el meeting internacional en Bélgica

Germán Chiaraviglio no tuvo una buena actuación en Alemania

El representante de la Federación Santafesina de Atletismo volverá a una pista en donde el año pasado no le fue muy bien, ya que no logró saltar la primera altura, la misma fue de 5.31, pero los tres intentos fueron nulos, y por lo tanto no pudo ser escalafonado en la segunda prueba del Meeting Internacional de Atletismo. En dicha ocasión, el ganador de la prueba de salto con garrocha fue para el holandés Rutger Koppelaar de 29 años quien hizo una marca de 5.61, cuestión que logró en el primer intento. Luego intentó hacer 5.81 y los tres fueron nulos.

Chiaraviglio viene de competir en el torneo internacional de Landau, Alemania, en el cual logró saltar los 5.32 de la primera altura. Le costó mucho lograr profundidad, pero el deporte tiene revancha y ahora irá en busca de mejorar en Bélgica.En su faena por Europa, anteriormente compitió en el Memorial Czeslaw Cybulski, en Poznan (Polonia), donde marcó 5.30.

Luego de su participación en Lieja, posteriormente viajará a Alemania, para competir el domingo 16 en Rotach Egern, y el 22 en Madrid, en España. En la presente temporada, logró su mejor registro de 2023 el 16 de abril en Santa Fe con 5,60 metros. Previamente, el atleta de 36 años, sumó su 16° título de la especialidad en el salto con garrocha y lo hizo en Concepción del Uruguay, con un muy buen registro de 5.50 metros.

Tras su regreso de Europa, el mejor atleta santafesino, competirá en el Sudamericano que se realizará del 28 al 30 de julio en el Centro Olímpico de San Pablo. Posteriormente, si clasifica afrontaría el Mundial de Atletismo, que se llevará a cabo del 19 al 27 de agosto en Budapest. El otro gran objetivo es el Panamericano que se concretará del 1 al 5 de noviembre en Santiago de Chile.