Uno Santa Fe | Ovación | Gianni Infantino

Gianni Infantino prometió llevar un Mundial a Bolivia

El presidente de la FIFA Gianni Infantino aclaró que puede ser de la mayor, juveniles o femenino

21 de octubre 2025 · 11:07hs
Gianni Infantino prometió llevar un Mundial a Bolivia.

Gianni Infantino prometió llevar un Mundial a Bolivia.

Gianni Infantino revolucionó el fútbol boliviano luego de prometer que traerá el Mundial a ese país, durante su visita en La Paz.

La promesa de Gianni Infantino

Durante los festejos por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el presidente de la FIFA lanzó una promesa que ilusionó a miles de hinchas: “Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos”.

La declaración fue realizada en un acto donde también participaron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el flamante presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

El dirigente no detalló si se refería a un Mundial de mayores, juvenil o femenino, pero aseguró que iniciará conversaciones con el nuevo gobierno para analizar la posibilidad “sobre qué tipo de Mundial” se podría organizar Bolivia.

Si bien el respaldo de Infantino es un paso importante, la decisión final sobre las sedes de los mundiales depende de una votación en la que participan más de 200 países afiliados a la FIFA.

La pasión del pueblo boliviano por el deporte creció en los últimos meses, especialmente tras la clasificación de su selección al repechaje rumbo al Mundial 2026. Ante esto, las palabras de Infantino fueron tomadas con ilusión en todo el país.

Gianni Infantino Bolivia Mundial
Noticias relacionadas
Valentín Barco es seguido de cerca por el Bayern Munich.

Valentín Barco brilla en Francia y es seguido por Bayern Munich

Nicolás Paz, figura de Como, está en el radar de Inter.

Inter va por Nicolás Paz y podría romper el mercado

exjugadores de colon y union iniciaron su aventura en el torneo regional amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

se presento oficialmente la 33° fiesta provincial del deporte

Se presentó oficialmente la 33° Fiesta Provincial del Deporte

Lo último

Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Último Momento
Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

Ovación
Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras