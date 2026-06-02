Las Finales de La Liga Nacional ya tienen fechas confirmadas

La Asociación de Clubes oficializó el calendario de la definición de la temporada 2025/26. Quimsa espera rival; Gimnasia y Ferro definirán este martes al segundo finalista.

La temporada 2025/26 de la Liga Nacional ya conoce el cronograma que tendrá su serie decisiva. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes confirmó las fechas de las Finales, que comenzarán el próximo sábado 6 de junio y se disputarán bajo el formato tradicional al mejor de siete partidos.

Por el momento, el único equipo con boleto asegurado es Quimsa. La Fusión se clasificó luego de superar a Boca Juniors por 3-1 en semifinales y, además, contará con ventaja de localía por haber finalizado en el primer puesto de la fase regular.

El segundo finalista se conocerá este martes cuando Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste disputen el quinto y decisivo encuentro de su serie semifinal. El Mens sana terminó segundo en la etapa regular, mientras que el Verdolaga ocupó el sexto lugar, por lo que ninguno podrá arrebatarle a Quimsa la ventaja deportiva en la definición.

De esta manera, los dos primeros partidos se jugarán en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. Luego la serie se trasladará a Comodoro Rivadavia o a Caballito, dependiendo de quién avance desde la otra llave. Si fueran necesarios más encuentros, la definición continuará alternando localías bajo el formato 2-2-1-1-1. Además, todos los partidos de las Finales serán televisados por TyC Sports 2.

Calendario de las Finales de la Liga Nacional

Juego 1 | Sábado 6/6 | 19.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

| Sábado 6/6 | 19.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2. Juego 2 | Lunes 8/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

| Lunes 8/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2. Juego 3 | Jueves 11/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2.

| Jueves 11/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2. Juego 4 | Sábado 13/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2.

| Sábado 13/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2. Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22.10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

| Miércoles 17/6 | 22.10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2. Juego 6* | Sábado 20/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2.

| Sábado 20/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2. Juego 7* | Martes 22/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

*En caso de ser necesario.