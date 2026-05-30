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Ferro ganó un duelo de alto voltaje, igualó la serie y estiró la definición a un quinto juego

Oeste se hizo fuerte en casa y superó a Gimnasia por 81-73. Rodrigo Gallegos con 19 puntos y 6 rebotes fue la figura del partido

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 18:06hs
Ferro ganó un duelo de alto voltaje, igualó la serie y estiró la definición a un quinto juego

Ferro mostró carácter en el momento más exigente de la serie y logró una victoria fundamental ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. En el estadio Héctor Etchart, el equipo de Caballito se impuso por 81-73, igualó la semifinal 2-2 y forzó un quinto y decisivo partido que se disputará el martes 2 de junio en territorio patagónico.

En un encuentro marcado por la intensidad y la tensión propia de una serie de playoffs, el conjunto dirigido por Federico Fernández encontró respuestas en los momentos clave y terminó construyendo una victoria que le permite seguir soñando con la final.

Un primer tiempo de máxima paridad entre Ferro y Gimnasia

Desde el salto inicial quedó claro que ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a ceder terreno. Gimnasia apostó a los lanzamientos de larga distancia para generar peligro, mientras que Ferro encontró soluciones a partir de la velocidad en transición y los contragolpes.

La igualdad dominó gran parte de la primera mitad. Ninguno logró despegarse en el marcador y las defensas alternaron aciertos y desajustes en un desarrollo equilibrado que reflejó el nivel de la serie.

Con ese escenario, el descanso llegó con el marcador igualado en 36 puntos, dejando todo abierto para un segundo tiempo que prometía emociones.

Ferro hizo pesar su defensa y llevó la serie al límite

En el complemento, el Verdolaga dio un paso adelante. Ajustó la intensidad defensiva, provocó pérdidas y errores no forzados en su rival y comenzó a construir una ventaja que sería determinante.

La presión de Ferro complicó a Gimnasia, que ya no encontró la misma fluidez ofensiva de los primeros minutos. A partir de esa solidez atrás, el local fue creciendo en confianza y manejó mejor los tiempos del partido.

La gran figura de la noche fue Rodrigo Gallegos, quien terminó con 19 puntos y 6 rebotes para liderar la ofensiva de Ferro. En el conjunto comodorense, Emiliano Toretta fue el máximo anotador con 21 unidades, aunque su aporte no alcanzó para evitar la derrota.

Con el 81-73 final, Ferro celebró ante su público y dejó la serie completamente abierta.

Ahora, el boleto a la final se resolverá el próximo martes 2 de junio en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, donde Ferro y Gimnasia disputarán un quinto partido que promete ser una verdadera batalla por un lugar en la definición de la Liga Nacional.

Ferro Gimnasia Liga Nacional
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