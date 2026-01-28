Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia empieza a definir su plantel para la Liga Federal

Bajo la conducción de Fernando Ciprian, Gimnasia transita su segunda semana de pretemporada, enfocando en la Liga Federal

28 de enero 2026 · 16:07hs
Bajo la conducción de Fernando Ciprian, Gimnasia ya transita su segunda semana de pretemporada, enfocando todos los trabajos en la competencia que marcará su principal desafío del año: la Liga Federal, que en esta edición presenta modificaciones en la conformación de los planteles.

Con ese objetivo en el horizonte, el cuerpo técnico comenzó a delinear el grupo de jugadores que afrontará el certamen nacional. En el rubro mayores, el equipo contará con Jeremías Salvatelli, Julián Salaberry, Gonzalo Sabatini, Tomás Gómez y León Alfonso, quienes llevarán el peso de la experiencia dentro del esquema.

A ese núcleo se suman Inti Peón y un importante número de juveniles surgidos del club, reafirmando la apuesta institucional por el desarrollo de la cantera y la proyección de talentos propios.

En paralelo, existen situaciones particulares dentro del plantel. Marcial D’amelio, Iñaki Uriona, Matías Manattini, Leandro Dietta y Lorenzo Micheloni no formarán parte del roster para la Liga Federal, aunque sí estarán disponibles para competir junto a los jóvenes en el torneo Apertura, manteniéndose activos dentro de la estructura deportiva.

En cuanto al mercado, no se descarta la incorporación de una ficha U21, aunque por el momento las gestiones realizadas por la dirigencia y el cuerpo técnico no llegaron a buen puerto. Así, Gimnasia continúa trabajando con lo que tiene, afinando detalles y buscando llegar de la mejor manera a un torneo que volverá a exigir regularidad y profundidad de plantel.

