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Con el Paraná en 4,60 metros, el municipio ya construyó más de 30 módulos habitacionales para evacuados

El intendente de la ciudad de Santa Fe recorrió las instalaciones destinadas a evacuar preventivamente a las familias costeras afectadas por la crecida del río, cuya altura alcanzó los 4,60 metros en el puerto local. Actualmente hay 10 módulos ocupados, con asistencia sanitaria cada 48 horas y apoyo pedagógico para sostener la escolaridad.

5 de noviembre 2026 · 20:51hs
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Crecida del río Paraná. Poletti supervisó el Centro de Asistencia Integral N°1 y destacó el avance de los trabajos de prevención

Crecida del río Paraná. Poletti supervisó el Centro de Asistencia Integral N°1 y destacó el avance de los trabajos de prevención

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió el Centro de Asistencia Integral N°1 para supervisar el avance de los trabajos y el funcionamiento del dispositivo de acompañamiento a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. Actualmente, el nivel del río se encuentra en 4,60 metros y las familias que atravesaban dificultades por la emergencia hídrica ya fueron contenidas y alojadas en el espacio, donde reciben asistencia permanente.

“Siempre lo dijimos: tenemos que llegar antes de que el problema venga. No queremos disminuir el ritmo de construcción de los módulos habitacionales. La idea es seguir avanzando día a día para que, cuando el río llegue al nivel de alerta, no tengamos que salir a construir módulos a las apuradas ni alojar a las familias en refugios que no están preparados para esa situación”, expresó Poletti.

“Ya se superaron los 30 módulos construidos, de los cuales diez se encuentran ocupados”, remarcó y señaló que la preparación del centro también requiere una importante organización logística.

Asistencia integral y acompañamiento a las familias

El dispositivo contempla atención sanitaria, asistencia alimentaria y acompañamiento de distintas áreas municipales. En materia de salud, se realizan visitas cada 48 horas y se coordinan intervenciones específicas ante las necesidades de las familias alojadas.

En relación con la alimentación, la Municipalidad también adapta las prestaciones de acuerdo con las necesidades de quienes permanecen en el centro. Si bien inicialmente se organizó la entrega de viandas individuales, se trabaja en la instalación de una cocina de campaña para que las familias puedan preparar sus propias comidas y mantener, en la medida de lo posible, sus hábitos cotidianos.

LEER MÁS: Crecida del río Paraná: aceleran la instalación de un segundo centro de asistencia a evacuados en Alto Verde

“Hay que entender que detrás de cada módulo hay una familia que está sufriendo el desarraigo de salir de su hogar y de su rutina. Queremos que los chicos sigan yendo a la escuela, que los adultos puedan continuar trabajando y que encuentren acá un lugar de contención, pero también donde sean escuchados”, sostuvo el intendente.

Actividades recreativas y culturales

Como parte del acompañamiento, distintas áreas municipales desarrollan propuestas deportivas, culturales y recreativas para las familias. Durante el fin de semana se realizaron talleres de barriletes y actividades culturales, además de juegos y encuentros deportivos coordinados por profesores de Educación Física.

Sobre la importancia de generar espacios de recreación, Poletti remarcó: “Tenemos que tener empatía para ver cómo podemos mejorar la estadía de las familias de la mejor manera, especialmente para los niños y niñas que deben atravesar sus días fuera de sus hogares”.

“En ese sentido, valoramos el compromiso y el sentido de pertenencia de los trabajadores municipales de las distintas áreas que participan del operativo, tanto en la construcción y preparación de los módulos como en las tareas de asistencia y acompañamiento” cerró.

Paraná módulos asistencia evacuados Santa Fe
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