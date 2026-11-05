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Los jugadores convocados en Unión con el retorno de Ignacio Malcorra

El experimentado mediocampista vuelve a estar en la consideración de Leonardo Madelón para el partido que el Tate jugará este viernes ante Vélez

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 22:05hs
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Nacho Malcorra vuelve a estar disponible para el partido que Unión jugará con Vélez.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Nacho Malcorra vuelve a estar disponible para el partido que Unión jugará con Vélez.

En el encuentro que Unión jugó ante Newell's, Ignacio Malcorra no estuvo a disposición de Leonardo Madelón, debido a que el volante arrastraba una sobrecarga muscular, por lo cual ni siquiera viajó a Rosario.

Los convocados en el Tate con la vuelta de Nacho Malcorra

Sin embargo, en el arranque de la semana, Malcorra comenzó trabajando de manera normal y por ese motivo se especulaba con que volvería a estar en la consideración del cuerpo técnico.

Y la noticia se terminó confirmando con la lista de futbolistas convocados, en la que Malcorra dice presente y en consecuencia ocupará un lugar en el banco de relevos.

LEER MÁS: La pieza clave de Unión que jugará un partido aparte contra Vélez

En tanto que los jugadores que continúan al margen son el zaguero Matías Rocha con una tendinitis que lo dejó afuera del cotejo con Newell's y que lo obligó a ser reemplazado en el choque con Estudiantes.

Mientras que el otro futbolista que no está para jugar es Lucas Menossi, en este caso el volante ya se perdió los últimos cuatro encuentros debido a una fascitis plantar.

Unión convocados
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