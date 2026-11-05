Rosario Central tendrá una baja de peso para la definición del Clausura

Ángel Di María no podrá disputar la última fecha de la fase regular del Clausura con Rosario Central,donde se definirá el campeón de la Anual por una pubalgia

Ángel Di María no podrá disputar la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 con Rosario Central , en la que definirá el campeonato de liga, por resentirse de una pubalgia. El extremo había vuelto a sentir dolor en la última fecha, en la que el Canalla se impuso a Sarmiento , y había pedido el cambio al comienzo de la segunda mitad.

Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 7 de noviembre desde las 17.30, necesitando una serie de resultados para ser bicampeón de liga tras otra gran temporada.

El conjunto auriazul definirá la posibilidad de sumar su segundo título en dos meses, tras imponerse a Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional que disputaron en septiembre, pero deberá presentarse sin su máxima figura, Ángel Di María.

El destacado futbolista se resintió de una pubalgia durante la fecha pasada, en la que el elenco rosarino se impuso a Sarmiento y tuvo que pedir el cambio, afirmando en un reportaje posterior que estaba “muerto” a partir del dolor en el “costado izquierdo del pubis”, pero que intentaría estar en la última jornada.

Desde aquel partido, disputado el viernes 30 de octubre en Junín, el futbolista realizó trabajos diferenciados durante los entrenamientos, pero se optó por no acelerar los procesos de recuperación, dado que se trata de un jugador que ha sufrido lesiones a lo largo de su carrera y que la definición de los playoffs del Clausura comenzará la próxima semana.

Se espera que su reemplazante sea el delantero Julián Fernández, de estilo de juego similar y autor del gol que sentenció el título en la mencionada Supercopa Internacional ante el Pincha, con un remate excelente con el costado externo del pie zurdo.

Para ser campeón de liga por segundo año consecutivo, siendo esta la primera vez que los demás clubes estaban notificados de la existencia del título antes de su puesta en práctica, el equipo que dirige Jorge Almirón deberá ganarle al equipo cordobés y esperar que Boca y Argentinos Juniors no lo consigan.

En caso de no quedarse con los tres puntos, un empate podría darle el título de todas formas, necesitando que Argentinos Juniors pierda y Boca sea goleado por seis tantos de diferencia, mientras que una derrota ante el “León del Imperio”, ya descendido, lo deja sin chances de levantar la copa por segunda ocasión.