Gimnasia de Jujuy pide la reanudación o repetición del partido ante Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy solicitó la continuación o repetición del encuentro ante Deportivo Madryn luego de que el árbitro Lucas Comesaña suspendiera el cotejo

22 de octubre 2025 · 11:40hs
Gimnasia de Jujuy pide la reanudación o la repetición del partido ante Deportivo Madryn luego de que Lucas Comesaña suspendiera el cotejo.

Gimnasia de Jujuy pide la reanudación o la repetición del partido ante Deportivo Madryn luego de que Lucas Comesaña suspendiera el cotejo.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy pidió la reanudación del partido frente a Deportivo Madryn, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, o, en última instancia, la repetición. La solicitud fue presentada ante el Tribunal de Disciplina de la AFA, después de que el árbitro Lucas Comesaña lo suspendiera por ser amenazado por directivos del club local.

El pedido de Gimnasia de Jujuy

Mediante un comunicado que dieron a conocer desde sus canales oficiales, la institución jujeña explicó los tres escenarios posibles que le propuso a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El primero tiene como fin reanudar el encuentro que iba 1-0 a favor del local en el mismo escenario, pero sin público:

1-Con sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, Gimnasia y Esgrima solicitó la reanudación del encuentro en el estadio “23 de Agosto”, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival.

2-En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos.

3-En última instancia, la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva.

Lo que deja entrever el descargo que presentó el club norteño es que, conscientes de que recibirán una dura sanción por la gravedad de los hechos, quieren evitar que el castigo también afecte lo deportivo, resolución que se conocerá en los próximos días y será evaluada contemplando el informe que hizo el árbitro.

El conflicto que impidió el desarrollo normal del encuentro se dio cuando finalizó el primer tiempo y el juez ingresó al vestuario porque, según reveló en una nota con TyC Sports, la cuaterna arbitral fue amenazada por un dirigente, aunque Comesaña no quiso profundizar en los pormenores.

La palabra de Comesaña

El enojo de los locales contra el encargado de impartir justicia se desató por una mano de un defensor de Madryn dentro del área, que no fue advertida por el juez y no marcó penal. "Sé que me piden una posible mano, la quiero ver, pero todavía no es el momento", explicó Comesaña en su defensa. Además, la gota que rebalsó el vaso sucedió a finales de la primera parte, cuando Matías Noble recibió su segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado.

Por otra parte, una versión que trascendió indicaba que el árbitro habría tenido insultos xenófobos contra un alcanzapelotas, algo que el protagonista desmintió en TyC Sports: "Me duele muchísimo escuchar esa falacia, jamás le diría algo malo a un niño y, por otro lado, a la colectividad hermana boliviana la respeto tanto como a mi país, es lamentable que hayan inventado eso". Según pudo saber este medio, el presidente Walter Morales se reunirá con Claudio Tapia en las próximas horas.

