Gimnasia (LP) venció a Atlético Tucumán y se mete en zona de clasificación en el grupo B

Gimnasia (LP) le ganó de local 1-0 frente a Atlético Tucumán en un partido marcado por la intensidad y un corte de luz, por la fecha 7 del grupo B del Clausura

1 de septiembre 2025 · 20:19hs
Gimnasia (LP) logró un triunfo clave como local al imponerse por 1-0 frente a Atlético Tucumán en un partido marcado por la intensidad, la fricción y un momento de demora, ya que estuvo parado por falta de luz, por la fecha 7 del grupo B del Clausura.

El único tanto de la tarde llegó a los nueve minutos, cuando un gol en contra de Damián Martínez inclinó la balanza a favor del equipo platense, que supo resistir los intentos del “Decano” para llevarse los tres puntos.

El partido a los 28 minutos del segundo tiempo se encontró varios minutos frenado ya que no había luz en el estadio y el árbitro Pablo Dóvalo estaba decidido a suspenderlo pero posteriormente parte de la iluminación volvió y con el respaldo de ambos equipos se terminó reanudando el encuentro.

El encuentro arrancó con gran ritmo y rápidamente aparecieron las situaciones claras. Marcelo Torres estrelló un remate en el travesaño a los 11 minutos, mientras que el visitante respondió con aproximaciones de Coronel y Laméndola.

Sin embargo, la primera parte también dejó una polémica fuerte: a los 27 minutos, Leandro Díaz vio la tarjeta roja tras una agresión, dejando a Atlético con un hombre menos en gran parte del partido. Pese a ello, los tucumanos nunca renunciaron al ataque.

Ya en el complemento, el “Lobo” encontró la ventaja en una jugada desafortunada para la visita: Martínez convirtió en propia puerta y desató el festejo en el Bosque.

Desde allí, los de La Plata crecieron con el ingreso de Lomónaco y Piedrahita, generando contras peligrosas. Atlético, por su parte, empujó con centros y pelotas paradas, teniendo ocasiones muy claras a través de Ortiz y Cabrera, que no pudieron concretar ante la defensa tripera y la seguridad de Insfrán.

En un final cargado de nervios, Gimnasia resistió los últimos embates y se quedó con un triunfo trabajado, que lo sostiene en la pelea de la tabla en el sexto lugar con diez unidades.

Atlético Tucumán, en cambio, se marchó con bronca tras dejar todo en cancha a pesar de la desventaja numérica y de no poder capitalizar sus llegadas y hasta el momento es el último clasificado a los playoffs de la Zona B con nueve puntos.

Formaciones de Gimnasia (LP) y Atlético Tucumán

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón, Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro, Marcelo Torres, Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola, Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el segundo tiempo: 9m Damián Martínez (E/C) (G).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Bautista Merlini por Nicolás Garayalde (G), 14m Maximiliano Villa por Nicolás Laméndola (AT), Ramiro Ruíz Rodríguez por Damián Martínez (AT), 16m Alejandro Piedrahita por Jan Hurtado (G), Sebastián Lomónaco por Jeremías Merlo (G), 25m Augusto Max por Marcelo Torres (G), 26m Kevin López por Lautaro Godoy (AT), Mateo Bajamich por Mateo Coronel (AT), 37m Fabricio Corbalan por Juan Pintado (G), 39m Lisandro Cabrera por Adrián Sánchez (AT).

Incidencias en el primer tiempo: 27m Leandro Díaz (AT).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fabricio Llobet.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Gimnasia (LP) Atlético Tucumán Clausura
