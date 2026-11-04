Unión y los promedios de 2027: los puntos que conservará y la campaña que perderá

Unión dejará atrás los 60 puntos que consiguió en una de las temporadas que integran el cálculo y arrancará 2027 con dos registros de 39 unidades.

Aunque Unión todavía tiene una última misión por delante en el Torneo Clausura, la mirada también empieza a proyectarse hacia 2027. La pelea por la permanencia volverá a tener dos frentes: un equipo perderá la categoría por la tabla de promedios y otro descenderá por ser el último de la tabla anual.

En ese escenario, el punto de partida de cada club será determinante y el Tate tendrá una particularidad: dejará de contar una campaña en la que había sumado 60 unidades.

La última fecha del Clausura terminará de ordenar la tabla anual de 2026 y permitirá conocer con mayor precisión cómo quedarán posicionados los equipos de cara al próximo campeonato. Para Unión, el partido de este viernes ante Vélez no solamente representa la posibilidad de seguir peleando por un lugar en los playoffs: también puede modificar el puntaje con el que comenzará a construir su promedio para la temporada siguiente.

Los puntos que llevará Unión a 2027

El equipo santafesino dejará atrás los 60 puntos de una campaña anterior y conservará los 39 que obtuvo en 2025. A ese registro se sumará el acumulado de la temporada actual, que por ahora también es de 39 unidades.

De esta manera, si el campeonato terminara con el puntaje que tiene hasta el momento, Unión comenzaría 2027 con 78 puntos correspondientes a las dos temporadas que se mantienen dentro del cálculo. Sin embargo, todavía puede mejorar ese registro: si vence a Vélez llegará a 42 unidades, mientras que un empate lo dejará con 40.

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La diferencia no es menor. Cada punto que pueda sumar en esta última presentación tendrá incidencia en el promedio con el que iniciará el próximo año, cuando vuelva a ponerse en marcha la competencia por la permanencia.

Una tabla que tendrá dos descensos y Unión mira de reojo

El sistema para 2027 mantendrá dos vías de descenso. Uno de los equipos perderá la categoría por terminar último en la tabla de promedios, mientras que el otro será el peor ubicado en la tabla anual.

A ese panorama se suma la particular situación de los dos ascendidos desde la Primera Nacional. Uno llegará desde la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, mientras que el restante surgirá del Reducido. Ambos comenzarán con menos partidos computados en el promedio, una condición que puede provocar movimientos más pronunciados en sus posiciones a medida que sumen puntos.

Entre los equipos que aparecen con mayor preocupación en la proyección inicial se encuentran Central Córdoba, Atlético Tucumán, Newell's, Banfield y Platense. Para Unión, el objetivo será no quedar atrapado en esa discusión y construir desde el comienzo una campaña que le permita mirar hacia arriba.

El valor de cada punto desde el arranque

La situación del Tate tiene un dato para destacar: la pérdida de los 60 puntos de una campaña anterior modifica su punto de partida, por lo que será importante compensar ese registro con una buena producción en 2027.

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Por eso, el encuentro ante Vélez también tiene una lectura a futuro. Unión necesita ganar para sostener sus aspiraciones en el Clausura, pero además cada unidad que consiga será parte del capital deportivo con el que afrontará la próxima temporada.

La prioridad inmediata sigue siendo la clasificación a los playoffs. Sin embargo, mientras se define su destino en el campeonato, el Tate ya empieza a mirar una tabla que volverá a exigir regularidad: en 2027 habrá dos descensos y nadie querrá comenzar la carrera con una desventaja que después resulte difícil de recuperar.