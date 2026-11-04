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La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

La reserva de Unión perdió 3-2 en La Tatenguita ante Godoy Cruz por la fecha 16 del Clausura Proyección y acumuló cuatro partidos consecutivos sin triunfos

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 16:58hs
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La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

Prensa Unión

El cierre de campeonato de la reserva de Unión sigue siendo cuesta arriba al perder este miércoles 3-2 ante Godoy Cruz, por la fecha 16 del Clausura Proyección. Un resultado que profundizó su mal momento y terminó de dejarlo sin posibilidades de alcanzar los playoffs.

En La Tatenguita, el Rojiblanco no pudo hacerse fuerte y terminó pagando caro sus dificultades para sostener el resultado. Los goles del Tomba fueron de Julián Alberti, Juan Martín Rojas y Oscar González, mientras que Ricardo Solbes y Benjamín Pérez marcaron para el dueño de casa.

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La caída extendió a cuatro la cantidad de encuentros sin ganar para el equipo de Trionfini, que atraviesa una recta final muy lejos de las expectativas. La última derrota terminó de sentenciar sus posibilidades matemáticas de meterse entre los cuatro primeros de la Zona A.

Los números de una campaña irregular de la reserva de Unión

Con este resultado, Unión quedó con 17 puntos en 16 presentaciones, producto de tres victorias, ocho empates y cinco derrotas. Una cosecha que lo mantiene lejos de la zona de clasificación, a 11 unidades de Gimnasia de Mendoza, que ocupa el cuarto puesto.

La falta de triunfos en el tramo decisivo terminó siendo determinante para un equipo que había logrado mantenerse en carrera, pero que no consiguió sostener la regularidad necesaria para pelear por un lugar en la siguiente instancia. Ahora, con la clasificación fuera de alcance, la Reserva rojiblanca buscará cerrar el torneo de la mejor manera posible.

La próxima presentación será el martes 10 de noviembre, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 15, por la fecha 17 del Clausura Proyección.

Formaciones de Unión y Godoy Cruz

Unión:

Godoy Cruz:

Unión Reserva Godoy Cruz
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