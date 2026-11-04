Unión se jugará una parada decisiva en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El próximo viernes, desde las 19.15, recibirá a Vélez en un partido que tendrá mucho más que tres puntos en juego: la posibilidad de meterse en los playoffs.
Unión-Vélez, uno de los duelos liberados de la última fecha de la fase regular del Clausura
Unión recibirá a Vélez con la obligación de ganar y esperar una combinación de resultados para meterse en los playoffs. Se podrá ver sin costo adicional
Por Ovación
El Rojiblanco llegará a esta definición con la obligación de ganar y esperar que Independiente no lo haga. Una combinación que mantiene viva la ilusión y que promete una noche de emociones fuertes en Santa Fe.
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Por la trascendencia del compromiso, se espera un marco multitudinario en el estadio, con una hinchada que buscará jugar su propio partido desde las tribunas y empujar al equipo en una prueba que no será sencilla. Vélez también tendrá objetivos importantes, ya que pelea en los primeros puestos y llegará dispuesto a defender su posición.
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Pero en la previa apareció un dato que seguramente será bien recibido por los hinchas que no pueden ir a la cancha: el encuentro será uno de los liberados de la última fecha. Al disputarse en simultáneo con otros dos compromisos, podrá verse sin costo adicional.
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Así, el Tate tendrá una final en casa, con la ilusión de toda su gente y la posibilidad de que miles de hinchas puedan seguirlo también a través de la televisión. El viernes habrá una última oportunidad para meterse entre los mejores y Unión sabe que necesita estar a la altura.
Los liberados de la última fecha del Clausura
Viernes 6 de Noviembre
19.15: Unión-Vélez Sarsfield
Sábado 7 de Noviembre
17.30: Rosario Central-Estudiantes Río Cuarto (ESPN)
17.30: Argentinos Juniors-Huracán (TNT)