Unión-Vélez, uno de los duelos liberados de la última fecha de la fase regular del Clausura

Unión recibirá a Vélez con la obligación de ganar y esperar una combinación de resultados para meterse en los playoffs. Se podrá ver sin costo adicional

Unión se jugará una parada decisiva en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura . El próximo viernes, desde las 19.15, recibirá a Vélez en un partido que tendrá mucho más que tres puntos en juego: la posibilidad de meterse en los playoffs.

El Rojiblanco llegará a esta definición con la obligación de ganar y esperar que Independiente no lo haga. Una combinación que mantiene viva la ilusión y que promete una noche de emociones fuertes en Santa Fe.

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Por la trascendencia del compromiso, se espera un marco multitudinario en el estadio, con una hinchada que buscará jugar su propio partido desde las tribunas y empujar al equipo en una prueba que no será sencilla. Vélez también tendrá objetivos importantes, ya que pelea en los primeros puestos y llegará dispuesto a defender su posición.

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Pero en la previa apareció un dato que seguramente será bien recibido por los hinchas que no pueden ir a la cancha: el encuentro será uno de los liberados de la última fecha. Al disputarse en simultáneo con otros dos compromisos, podrá verse sin costo adicional.

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Así, el Tate tendrá una final en casa, con la ilusión de toda su gente y la posibilidad de que miles de hinchas puedan seguirlo también a través de la televisión. El viernes habrá una última oportunidad para meterse entre los mejores y Unión sabe que necesita estar a la altura.

Unión-Vélez irá liberado. UNO Santa Fe | José Busiemi

Los liberados de la última fecha del Clausura

Viernes 6 de Noviembre

19.15: Unión-Vélez Sarsfield

Sábado 7 de Noviembre

17.30: Rosario Central-Estudiantes Río Cuarto (ESPN)

17.30: Argentinos Juniors-Huracán (TNT)