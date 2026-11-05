Del calor a la lluvia: el pronóstico anticipa un cambio de tiempo en Santa Fe para el fin de semana

Después de varios días con temperaturas agradables, el tiempo cambiará en Santa Fe durante el fin de semana. El pronóstico anticipa lluvias para la madrugada del sábado, un descenso de las temperaturas y una mínima de 10° para el domingo.

El comienzo de este jueves e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y una temperatura de 20º a las 8 de la mañana y una m áxima prevista de 27° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables a relativamente estables. En el día de la fecha, la jornada comienza con predominio de aire frío el cual continúa estabilizando de forma gradual la región. No obstante ello y producto de su posterior debilitamiento con el correr de las horas, se debería observar el ingreso gradual de aire cálido provenientes del norte y el noreste del continente. Estas corrientes, deberían nuevamente elevar las temperaturas y volver a inestabilizar la región, permitiendo algunas lluvias durante la madrugada del día sábado, asociadas al nuevo ingreso de aire frío, el cual nuevamente debería permitir el descenso gradual de las temperaturas durante el fin de semana y comienzos de la semana próxima .

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad en aumento, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche y la noche con condiciones algo inestables a inestables y una baja posibilidad de lluvias débiles hacia últimas horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 29º. Vientos moderados del sector nor/noreste, rotando este/noreste y luego al sur/sureste.

Para el fin de semana se espera un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y condiciones algo inestables a estables con posibles lluvias débiles durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual descenso: mínima 14º y máxima 23º. Vientos moderados del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables con posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en descenso de las mínimas, 10º y poco cambio de las máximas, 24º. Vientos leves del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

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