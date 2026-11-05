La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 5 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 5 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 10:
- Risso, Regimiento 12 de Infantería, Rivadavia y Las Heras
Reemplazo de postes
- Storni, Francia, Leumann y Almafuerte
Reemplazo de postes
• 9 a 13: Doldán, Espinoza, Arzeno y Crespo
Reemplazo de Conductores
• 10 a 12:
- Piedrabuena, Larguía, Aguirre y Alsina
Reemplazo de postes
- avenida Peñaloza, Pasaje Vías, Regimiento 12 de Infantería y Larrea
Mantenimiento
• 10 a 13: Zeballos, San Martín, 1° de Mayo y Hernandarias
Reemplazo de postes
• 11 a 14: avenida Blas Parera, Beruti, Matheu y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de postes
• 11:30 a 13:30: Rivadavia, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén
Reemplazo de postes
• 12 a 13: RP 1, Favaloro, RN 168 y Chanaes
Reemplazo de postes
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Centenario, Chile, Iriondo y Mateo Booz
Mantenimiento
• 9 a 13: Complejos habitacionales: El Paso, La Tatenguita y Altos de la Ribera
Mantenimiento
• 11 a 13: Macía, Hernandarias, Storni y Santiago del Estero
Mantenimiento
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8:30 a 12:30: Bañadero, Mazari, Callejón Montenegro y Santa Rosa
Maniobras de reconfiguración
ARROYO LEYES
• 8 a 12: RP 1, desde calle 48 hasta calle 123 (hacia ambos lados)
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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