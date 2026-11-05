Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 5 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 5 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 8 a 10:

- Risso, Regimiento 12 de Infantería, Rivadavia y Las Heras

Reemplazo de postes

- Storni, Francia, Leumann y Almafuerte

Reemplazo de postes

• 9 a 13: Doldán, Espinoza, Arzeno y Crespo

Reemplazo de Conductores

• 10 a 12:

- Piedrabuena, Larguía, Aguirre y Alsina

Reemplazo de postes

- avenida Peñaloza, Pasaje Vías, Regimiento 12 de Infantería y Larrea

Mantenimiento

• 10 a 13: Zeballos, San Martín, 1° de Mayo y Hernandarias

Reemplazo de postes

• 11 a 14: avenida Blas Parera, Beruti, Matheu y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de postes

• 11:30 a 13:30: Rivadavia, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén

Reemplazo de postes

• 12 a 13: RP 1, Favaloro, RN 168 y Chanaes

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Centenario, Chile, Iriondo y Mateo Booz

Mantenimiento

• 9 a 13: Complejos habitacionales: El Paso, La Tatenguita y Altos de la Ribera

Mantenimiento

• 11 a 13: Macía, Hernandarias, Storni y Santiago del Estero

Mantenimiento

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8:30 a 12:30: Bañadero, Mazari, Callejón Montenegro y Santa Rosa

Maniobras de reconfiguración

ARROYO LEYES

• 8 a 12: RP 1, desde calle 48 hasta calle 123 (hacia ambos lados)

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso