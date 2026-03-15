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Gimnasia recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave por la Zona B

Gimnasia se mide con Independiente Rivadavia en el Bosque por la fecha 11 del Torneo Apertura. El visitante buscará un triunfo que lo deje como líder del grupo.

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 10:13hs
Gimnasia recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave por la Zona B

Este domingo desde las 15:15, Gimnasia y Esgrima La Plata será local ante Independiente Rivadavia en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

El partido contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que el VAR estará a cargo de Diego Ceballos. La transmisión televisiva será de TNT Sports Premium.

Gimnasia llega entonado

El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto llega con confianza luego de conseguir una valiosa victoria como visitante por 2-1 ante Banfield en el Estadio Florencio Sola.

Con Ignacio Fernández como una de las figuras del equipo, el Lobo sumó tres puntos importantes que lo dejaron con 14 unidades en la tabla y ubicado en el sexto puesto, dentro de la zona de clasificación a los octavos de final.

Ahora, el equipo platense intentará aprovechar la localía en el Bosque para seguir sumando y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares del grupo.

Independiente Rivadavia quiere recuperar la punta

Por su parte, el equipo que conduce Alfredo Berti tuvo un arranque de campeonato muy sólido, aunque en las últimas fechas perdió algo de terreno.

La Lepra mendocina viene de caer 2-1 frente a Barracas Central en Mendoza, un resultado que le impidió quedar como líder de la Zona B y también de la Tabla Anual. En sus últimos tres encuentros apenas sumó dos puntos, una racha que buscará revertir en La Plata.

Si el conjunto visitante logra quedarse con la victoria, alcanzará los 20 puntos y se ubicará en lo más alto de la zona, al menos hasta que Belgrano, actual puntero con 18 unidades, dispute el clásico frente a Talleres.

Por su parte, si Gimnasia consigue los tres puntos llegará a 17 unidades, igualará la línea de Independiente Rivadavia y se meterá de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Probables formaciones

Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.

Datos del partido

  • Hora: 15:15

  • Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer

  • VAR: Diego Ceballos

  • TV: TNT Sports Premium

Gimnasia Independiente Rivadavia La Plata
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