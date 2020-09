Gimnasia y Esgrima de Ciudadela cumplió 79 años de vida

El Club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela es una de las instituciones deportivas más importantes de la ciudad de Santa Fe. El Pistolero, fue fundado en el año 1924, y es siempre animador de las diferentes competencias de la Liga Santafesina de Fútbol. Cuenta con un amplio abanico de deportes, como el patín, las bochas y el hockey.

Gimnasia de Ciudadela es un club reconocido en el ambiente deportivo como el tercer grande de la ciudad después de Colón y Unión. En sus comienzos hubo básquet, natación, bochas, esgrima, y también albergó a disciplinas como el softbol, carrera de karting y motos, se tiraba el disco, la bala, y la jabalina, aunque lógicamente que su nave insignia es el fútbol. Han pasado grandes figuras, y son el primer campeón de la Liga Santafesina de Fútbol.

En la actualidad Gimnasia ocupa la cuarta ubicación de clubes de la Liga Santafesina con más títulos, superado solamente por Colón, Unión y Colón de San Justo, el Pistolero de Ciudadela cuenta con nada más y nada menos que con 11 títulos en el principal estamento liguista. En 2019 logró consagrarse campeón del Torneo Apertura al vencer en la autopista a Ateneo Inmaculada por 4 a 1.

Historia, pasado y presente de una institución que forma parte de la vida de los santafesinos. Sin dudas que la tribuna techada de cemento es una de las más antiguas del país, ya que su inauguración se produjo en el año 1931. El estadio lleva el nombre de Heriberto Osuna, y tiene capacidad para 7.000 personas, realizada por el ingeniero Manuel Argüelles, con un diseño muy similar a la doble visera de Independiente de Avellaneda.

El plantel de los Pistoleros que se consagró campeón del Apertura 2019.

Un presente duro de afrontar

"En Gimnasia estamos pasando un momento complicado, que se sumó al tema de la pandemia y la cuarentena. En primer lugar, el 7 de marzo falleció el presidente Sadonio. Lo único que tenemos como ingreso es un par de alquileres que nos ayudan a pagarle a los empleados, pero no alcanza" comenzó señalando Ramón Ruglio a UNO Santa Fe.

El actual presidente de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela contó que "un club como Gimnasia insume muchos recursos, hay mucho de mantenimiento que llevar a cabo, y no alcanzan los ingresos. Se han presentado notas pidiendo algún tipo de ayuda. Hemos pedido colaboración al senador Marcos Castelló para ver si nos daban algo para los clubes. Esperemos que consigamos algo para poder cumplir con nuestros compromisos".

El dirigente destacó que se hace un gran esfuerzo para mantener el club.

"Ha sido un aniversario muy especial, son 79 años de vida de Gimnasia, un cumpleaños especial, primero por la ausencia de Sadonio, un gran presidente que hemos tenido, y también lógicamente por la pandemia de coronavirus que estamos atravesando. Me tuve que hacer cargo de la presidencia, pero hay gente en la comisión directiva que trabaja mucho, como el doctor Ochoa y Gómez y una chica Vallejos, cuyo papel es muy importante" sostuvo el dirigente de la histórica institución de Liga Santafesina de Fútbol.

Ruglio comentó que "ser presidente de una institución como Gimnasia es muy complicado, porque Sadonio realmente llevaba todo el club en material legal y de papeles. Pero hoy me toca asumir este compromiso, que a veces me cuesta. Igualmente me tuve que empapar bien de Gimnasia para seguir adelante, y bueno apostamos a que se pueda hacer la asamblea para poder llevar a cabo las elecciones, y así elegir a la nueva comisión directiva. Las elecciones deberían haber sido el año pasado, pero por una cosa u otra no se llevaron a cabo".

Ruglio señaló que fue un cumpleaños especial por el fallecimiento de Sadonio.

- ¿Como está Gimnasia en la actualidad Ramón?

-Ahora que me hice cargo del club creo que la situación dura en que estamos, veo que podemos salir adelante tranquilamente. Por supuesto que vamos a necesitar algún tipo de subsidio o ayudar estatal hasta acomodarnos. Hay que ver si comienza el fútbol, porque acá el mayor ingreso se produce por la escuelita de fútbol y las inferiores. Con eso se sostiene el trabajo de los profesores, y los empleados que tenemos.

- ¿Cómo hicieron frente a esta pandemia con el cierre del club?

-El club se trató de seguir manteniendo lo más que se pudo. No bajamos los brazos nunca, por eso podrás observar que se continuó pintando las instalaciones. Tuvimos la ayuda de algunas empresas y algunos socios que colaboraron. De los empleados no me quiero olvidar porque fueron los que vinieron a pintar y trabajar para que se siga con el mantenimiento del club. Hay perspectivas que el club salga adelante. Pero hay que trabajar para el club.

El Gigante de Ciudadela se encuentra emplazado en doctor Zavalla y Martín Zapata.

- ¿Cómo estaban en lo deportivo antes de la cuarentena?

-Habíamos hecho con el plantel superior un gran trabajo de pretemporada. Asumió la conducción técnica Gastón Sánchez en lugar de Marini que se fue a Colón. Con el entrenador anterior Gastón era su ayudante y habían salido campeón el año pasado del Apertura. En el Clausura no nos fue muy bien, y por eso en la pretemporada los chicos trabajaron muy bien. Después vino la pandemia, que no sabemos cómo va a terminar todo esto, y debió suspenderse todo lo deportivo y cerrarse el club.

- ¿Cómo cree que puede ser el futuro deportivo liguista?

-El Concejo Federal definió prorrogar el inicio de los entrenamientos el 7 de septiembre, algo que yo ya veía como muy difícil. Uno porque los papás no los iban dejar a los chicos venir así nomás al club, algo que es totalmente lógico. Con algún protocolo en algún momento se puede volver. Habrá que ver en octubre, algo que veo muy complicado y muy difícil. La Liga tomó una acertada decisión de cancelar todo tipo de competencia para lo que queda del año. Fue acertado para que no tengamos actividad tanto para chicos como para los grandes.