Gimnasia y Esgrima compitió en la Copa Sub 18 en Chapadmalal

La segunda de las Copas Argentinas en el templo de vóley tuvo como protagonistas a la categoría Sub 18. Anteriormente, se había desarrollado la competencia para Sub 12, y ahora se vienen la Sub 16 y posteriormente la reservada para Sub 14. En la categoría inferior, Huracán de Las Breñas (provincia del Chaco) y Defensores de Banfield, mientras que en Sub 18, los ganadores fueron Ciudad y Glorias Argentinas de la Capital Federal.