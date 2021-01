Gimnasia y Esgrima puso en marcha su pretemporada

"Estamos encarando la pretemporada con muchas expectativas, este es un club grande, que tiene mucha historia, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nosotros nos propusimos como objetivo pelear el campeonato y lógicamente que con el correr de las fechas vamos a poder ver para que estamos" comenzó señalando Gastón Sánchez a UNO Santa Fe.

Pistolero2.jpg El plantel de primera del conjunto pistolero comenzó con la pretemporada con vista a su participación en el torneo liguista. UNO Santa Fe

El director técnico de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela sostuvo que "la vuelta a los entrenamientos fue difícil para los jugadores porque hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año de parate, los chicos por ahí hay algunos que no pudieron moverse por cuestiones laborales o de salud, y otros que si pudieron hacerlo y tuvieron la oportunidad de hacer alguna actividad física".

Agregó que "este año creo, y es algo que pasa en todos los clubes, que vuelven con muy poco ritmo. Con lo cual apuntamos a llegar al inicio del campeonato con el mejor ritmo posible, y que puedan rendir lo que queremos. Nos han pasado la fecha del 6 de marzo como comienzo del campeonato, arrancamos hace dos semanas la pretemporada, lo hacemos lunes, miércoles y viernes para ir ambientando a los chicos en la cuestión física, y a medida que pasan las semanas les vamos agregando intensidad. Esta semana ya empezamos a entrenar de lunes a viernes, y de apoco le iremos agregando amistosos con Alto Verde y con Ciclón Racing".

Pistolero3.jpg El profesor Diego Liloia tiene a su cargo la preparación física de la escuadra de la prestigiosa entidad santafesina. UNO Santa Fe

Un presente con buenas perspectivas

A cerca de cómo está la institución expresó que "como todos los clubes, complicado desde lo económico, pero de a poco se está levantando. Este es un club grande de la ciudad, hay varios dirigentes que están trabajando y mucho. Además, este es un club que tiene mucha convocatoria, que de a poco se va a ir levantando, y esperemos que vuelva a ser el Gimnasia que todos conocemos, pero te reitero que para todos los clubes es una situación difícil".

El DT del Pistolero explicó "nosotros estamos viendo como responden los jugadores al trabajo físico, si los chicos vemos que están aptos para jugar alguna competencia de pretemporada, lógicamente que vamos a participar, y si vemos que no están en ritmo y corren riesgo de padecer alguna lesión, preferimos seguir adelante con la pretemporada y los entrenamientos, y cada tanto jugar algún amistoso".

Pistolero4.jpg El ayudante de campo Bocha Gozálvez, y el entrenador Gastón Sánchez, dando indicaciones a sus dirigidos. UNO Santa Fe

"Contamos con un plantel bueno, igual estamos a la búsqueda de incorporaciones, ahora se han sumado chicos que están en buen nivel. Tenemos sectores de la cancha o puestos que por ahí necesitamos incorporar algún refuerzo, estamos viendo y analizando como podemos hacerlo, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los chicos que tienen condiciones quieren plata, y hoy está complicado para los clubes de la Liga. Nosotros tenemos gente que apoya el club, charlando mucho y analizando todo bien, intentaremos incorporar en los sectores de la cancha que estemos necesitando" sostuvo el entrenador a cerca del tipo de plantel con el que cuenta.

Gastón Sánchez contó cómo es su trayectoria en el ámbito liguista y describió que "estuve en Gimnasia en el 2005, que fue el año que se sale campeón después de varios años. Me tocó jugar con Diego Rodríguez, con la Bruja Ramírez, Pescado Méndez, Bocha Gozálvez, que hoy lo tenemos en el cuerpo técnico, y con el transcurrir del tiempo me llaman en el 2016 si quería dirigir inferiores mayores, pero no acepté. En el 2017 accedo a dirigir ese estamento del club, con Gozálvez trabajamos en quinta, sexta y séptima, y al año siguiente Franco no puede seguir y me toca trabajar con Ezequiel Marini. En el 2019 se va de Olivera, que dirigía la primera, se lo ofrecen a Marini, y él me convoca para el cuerpo técnico como ayudante de campo. Ese año salimos campeones, y a Exequiel le sale la oportunidad de ir a trabajar a Colón a las inferiores, y asumí la conducción técnica. Hicimos a principios de 2020 una muy buena pretemporada, pero después por la pandemia se planchó todo".