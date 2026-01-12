Irán afirma estar listo para una guerra, ante las amenazas de Trump

Irán está preparado para una guerra, dijo este lunes el canciller Abás Araqchi, después que Trump reiteró sus amenazas de intervenir

Frente a las grandes marchas de los últimos días en Irán, en Teherán y otras ciudades , las autoridades convocaron contramanifestaciones este lunes en apoyo a la República Islámica , confrontada a uno de sus mayores desafíos sociales desde su proclamación, en 1979.

Desde finales de diciembre de 2025 y en lo que va de enero de 2026, el país atraviesa una ola de protestas masivas, las más grandes en años, motivadas inicialmente por una crisis económica asfixiante (el desplome del rial y la inflación), pero que rápidamente escalaron en reclamos contra el régimen teocrático.

Cifras de víctimas al 12 de enero de 2026 en las manifestaciones en Irán

Debido al apagón de internet impuesto por el gobierno iraní hace días, las cifras varían según la fuente, pero todas coinciden en un aumento drástico de la violencia: Human Rights Activists News Agency (HRANA) reporta al menos 538 muertos, entre ellos 490 manifestantes (incluyendo menores) y unos 48 miembros de las fuerzas de seguridad.

Iran Human Rights (IHR) sitúa la cifra en al menos 192 manifestantes muertos, aunque aclaran que este número es conservador debido a la dificultad para verificar datos sin internet.

Detenidos

Se estima que hay más de 10.600 personas arrestadas en las últimas dos semanas. Los últimos acontecimientos son de represión violenta: Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el uso de munición real, perdigones de metal y disparos a corta distancia contra manifestantes en ciudades como Teherán, Kermanshah y Fars.

La tensión es altísima porque el gobierno iraní advirtió que cualquier intervención de Estados Unidos (bajo la administración Trump) o Israel convertiría a sus bases y buques en "objetivos legítimos".

Estado de los hospitales

Hay reportes de hospitales colapsados en las zonas de mayor conflicto, con escasez de suministros de sangre y manifestantes que evitan ir a centros médicos por miedo a ser arrestados.

El detonante fue la caída del rial, que llegó a cambiarse por 42.000 unidades por dólar en diciembre, destruyendo el poder adquisitivo de la población.

Esta situación recuerda al levantamiento "Mujer, Vida, Libertad" de 2022, pero con un componente económico mucho más explosivo y una respuesta del régimen que muchos observadores califican de "masacre en curso".

La diferencia de cifras de muertos

La oenegé Irán Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó el domingo que había al menos 192 manifestantes muertos desde que comenzaron las protestas, el 28 de diciembre, pero advirtió que el balance real podría ser mucho mayor.

"Información no verificada indica que hay al menos varios cientos, o incluso más de 2.000 personas según algunas fuentes, han sido asesinadas", subrayó la ONG, que dio cuenta también de más de 2.600 detenciones.

A pesar del corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, imágenes filtradas desde Teherán y otras ciudades de Irán, probablemente por vía satélite, muestran grandes manifestaciones en las últimas noches.

En un video autenticado por AFP, se ven decenas de cuerpos envueltos en bolsas negras frente a una morgue en la capital, mientras varias personas parecen buscar a sus familiares desaparecidos.

Por su parte, medios iraníes afirmaron que decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las marchas.

Donald Trump

Tras haber amenazado varias veces con ordenar una intervención militar en respuesta a la represión, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que los líderes iraníes querían "negociar" y que se estaba "preparando una reunión", sin descartar la opción militar.

Estados Unidos ya bombardeó en junio instalaciones nucleares iraníes, en apoyo a Israel.

"Puede que tengamos que actuar antes de una reunión", dijo Trump, añadiendo que el ejército estadounidense estaba estudiando "opciones muy fuertes".

Irán "no busca la guerra, pero está totalmente preparado", señaló este lunes el canciller Abás Araqchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán.

No obstante, el diplomático agregó que "también estamos preparados para negociar", pero matizó que "estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo".

Simultáneamente, la cancillería iraní afirmó que estaba "abierto" un canal de comunicación entre el gobierno de Teherán y el emisario de Estados Unidos para Oriente Medio.

El domingo por la tarde, el gobierno declaró tres días de luto nacional por los "mártires de la resistencia", en referencia en particular a los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las protestas.

Este lunes, la televisión estatal iraní difundió imágenes de manifestaciones de apoyo al gobierno en diversos puntos del país.

En Teherán, las imágenes mostraron a miles de manifestantes en una importante plaza de la capital, para apoyar el gobierno y homenajear a los muertos en las protestas antigubernamentales.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había instado a la población sumarse a una "marcha de resistencia" , para denunciar la violencia cometida, según él, por "criminales terroristas urbanos".

El domingo, un video ampliamente compartido volvió a mostrar manifestantes reunidos en el distrito de Punak, en Teherán, coreando consignas en apoyo a la monarquía depuesta.

Reza Pahlavi, hijo del sah derrocado y figura opositora iraní desde su exilio en Estados Unidos, instó a las fuerzas armadas y de seguridad en las redes sociales a "apoyar al pueblo".