Rodrigo Bentancur, sufrió una grave y peligra su presencia en el Mundial con Uruguay

El mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur sufrió el desprendimiento del bíceps femoral y tendrá que someterse a una operación

12 de enero 2026 · 08:54hs
El pasado miércoles, Tottenham cayó 3-2 frente a Bournemouth en la Premier League pero perdió más que solo el partido. Es que en las últimas horas, se confirmó la grave lesión de una pieza clave del equipo: Rodrigo Bentancur.

El mediocampista, que supo vestir los colores de Boca entre 2015 y 2017, sufrió el desprendimiento del bíceps femoral y deberá pasar por el quirófano para luego, completar una recuperación de por lo menos tres meses, algo que pone en duda su participación en el Mundial de 2026 con Uruguay.

La acción que la desencadenó ocurrió promediando el cierre del encuentro frente a los Cherries. A los 83', con el partido igualado 2-2, Antoine Semenyo intentó rematar pero se encontró con la estirada del mediocampista. Sin embargo, aunque la jugada continuó, el uruguayo se quedó parado y tiró la pelota hacia un costado para recibir asistencia médica.

Tres minutos después, se retiró del campo de juego sin la necesidad del carrito de emergencia y bajo la ovación de los hinchas visitantes de los Spurs. Su relevo lo tomó el juvenil Archie Gray y finalmente, terminaron perdiendo el partido de manera agónica.

"Rodri tiene una lesión en los isquiotibiales; parece que es más grave, por desgracia. Desconocemos el plazo. Eso lo sabremos más adelante", había dicho el entrenador de Tottenham, Thoma Frank. Lo cierto es que sería una baja muy sensible para Marcelo Bielsa de cara al debut mundialista el próximo 15 de junio en el Hard Rock Stadium frente a Arabia Saudita, sobre todo por la salida desde el fondo y la colaboración a la hora de limpiar la jugada.

Los tiempos dan justo y, teniendo en cuenta que retomará la actividad entre fines de abril y principios de junio, la realidad es que parece arriesgado apurarlo para disputar el certamen internacional teniendo en cuenta que se juegan partidos cada tres o cuatro días.

