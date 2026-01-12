Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pretemporada en Uruguay: El plantel de Unión comenzó a trabajar en doble turno

Este lunes, el plantel de Unión entrenará en doble turno, modalidad que repetirá el martes y el miércoles llegará el turno del primer amistoso

Ovación

Por Ovación

12 de enero 2026 · 10:52hs
El plantel de Unión comenzó con trabajos en doble turno.

El plantel de Unión comenzó con trabajos en doble turno.

El plantel de Unión llegó el domingo a Montevideo y por la tarde comenzó con los entrenamientos. Pero este lunes, se intensificarán los trabajos, en lo que será jornada de doble turno en el complejo Diego Forlán.

Unión entrena en Montevideo y jugará la Serie Río de la Plata

El martes se repetirá la modalidad, entrenando mañana y tarde, mientras que el miércoles lo hará en horario matutino, dado que por la tarde a las 18.15 debutará en la Serie Río de la Plata enfrentando a Alianza Lima.

Por su parte, el jueves lo hará en solo turno, ya que es el día posterior al primer amistoso. Mientras que el viernes, el plantel que conduce Leonardo Madelón entrenará en doble turno.

LEER MÁS: Unión está interesado en el mediocampista central Iván Gómez

En tanto que el sábado, la práctica será matutina ya que por la tarde, a las 18 se medirá ante Defensor Sporting y luego del partido, los jugadores cenarán y posteriormente la delegación emprenderá la vuelta a Santa Fe.

En total son 30 los futbolistas que están alojados en el Hotel Cottage Carrasco. Recordando que por ahora, el único refuerzo que sumó Unión es el arquero Matías Mansilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/2010517221617897976&partner=&hide_thread=false

La lista de los 30 jugadores que están en Uruguay

Arqueros: Matías Mansilla, Lucas Meuli y Federico Gómez Gerth.

Defensores: Lautaro Vargas, Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Ignacio Isla, Nicolás Paz, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Bruno Pittón, Mateo Del Blanco y Lucas Ayala.

Mediocampistas: Julián Palacios, Augusto Solari, Misael Aguirre, Mauro Pittón, Rafael Profini, Emiliano Giaccone, Lucas Cacciabue, Mateo Peresutti, Nicolás Palavecino, Franco Fragapane, Santiago Grella y Tomás González.

Delanteros: Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona, Agustín Colazo, Diego Díaz y Ricardo Solbes.

Unión plantel Uruguay
Noticias relacionadas
El plantel de Unión llegó a Uruguay en donde se quedará hasta el sábado por la noche.

El cronograma de trabajo y los partidos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Fernando Díaz se va de Unión y jugará en Nacional de Paraguay.

Unión concretó la salida del defensor Fernando Díaz

Tomás González viajaría a Uruguay con el plantel de Unión.

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Diego Díaz se queda en Unión.

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Lo último

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Último Momento
Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Ovación
Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"