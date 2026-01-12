Pretemporada en Uruguay: El plantel de Unión comenzó a trabajar en doble turno

Este lunes, el plantel de Unión entrenará en doble turno, modalidad que repetirá el martes y el miércoles llegará el turno del primer amistoso

El plantel de Unión llegó el domingo a Montevideo y por la tarde comenzó con los entrenamientos. Pero este lunes, se intensificarán los trabajos, en lo que será jornada de doble turno en el complejo Diego Forlán.

El martes se repetirá la modalidad, entrenando mañana y tarde, mientras que el miércoles lo hará en horario matutino, dado que por la tarde a las 18.15 debutará en la Serie Río de la Plata enfrentando a Alianza Lima.

Por su parte, el jueves lo hará en solo turno, ya que es el día posterior al primer amistoso. Mientras que el viernes, el plantel que conduce Leonardo Madelón entrenará en doble turno.

En tanto que el sábado, la práctica será matutina ya que por la tarde, a las 18 se medirá ante Defensor Sporting y luego del partido, los jugadores cenarán y posteriormente la delegación emprenderá la vuelta a Santa Fe.

En total son 30 los futbolistas que están alojados en el Hotel Cottage Carrasco. Recordando que por ahora, el único refuerzo que sumó Unión es el arquero Matías Mansilla.

La lista de los 30 jugadores que están en Uruguay

Arqueros: Matías Mansilla, Lucas Meuli y Federico Gómez Gerth.

Defensores: Lautaro Vargas, Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Ignacio Isla, Nicolás Paz, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Bruno Pittón, Mateo Del Blanco y Lucas Ayala.

Mediocampistas: Julián Palacios, Augusto Solari, Misael Aguirre, Mauro Pittón, Rafael Profini, Emiliano Giaccone, Lucas Cacciabue, Mateo Peresutti, Nicolás Palavecino, Franco Fragapane, Santiago Grella y Tomás González.

Delanteros: Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona, Agustín Colazo, Diego Díaz y Ricardo Solbes.