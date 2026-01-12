La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.
Vacunación itinerante: la Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña
El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores
Además, también se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.
El programa de vacunación quiere alcanzar 70% de cobertura en adultos mayores
El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.
Este miércoles 14 el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en el hall del Palacio Municipal (Salta 2951), de 10 a 14, en tanto el viernes 16, también lo hará de 10 a 14, en la terminal de colectivos Manuel Belgrano, (Belgrano 2910).
Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).