Vacunación itinerante: la Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo , quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

El programa de vacunación quiere alcanzar 70% de cobertura en adultos mayores

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Este miércoles 14 el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en el hall del Palacio Municipal (Salta 2951), de 10 a 14, en tanto el viernes 16, también lo hará de 10 a 14, en la terminal de colectivos Manuel Belgrano, (Belgrano 2910).

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).