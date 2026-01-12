Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Vacunación itinerante: la Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores

12 de enero 2026 · 10:37hs
Continúa la vacunación itinerante en la ciudad de Santa Fe

Continúa la vacunación itinerante en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Además, también se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El programa de vacunación quiere alcanzar 70% de cobertura en adultos mayores

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Este miércoles 14 el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en el hall del Palacio Municipal (Salta 2951), de 10 a 14, en tanto el viernes 16, también lo hará de 10 a 14, en la terminal de colectivos Manuel Belgrano, (Belgrano 2910).

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

vacunación Santa Fe campaña adultos mayores gripe neumonía
Noticias relacionadas
El Imusa lanzará una campaña de castración en la Vecinal Centenario

El Imusa realizará una campaña masiva de castración y vacunación antirrábica en la vecinal Centenario

pullaro marco la cancha antes de las paritarias en santa fe: siempre le ganamos a la inflacion

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

bomberos voluntarios de santa fe advirtieron falta de financiamiento: los fondos existen pero estan inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Nueva edición del Festival Folklórico de Guadalupe 

Festival Folclórico de Guadalupe 2026: fechas, artistas y la grilla confirmada

Lo último

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Último Momento
Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Ovación
Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"