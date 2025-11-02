Godoy Cruz y San Martín (SJ) se cruzan en clásico cargado de tensión por el descenso

Godoy Cruz y San Martín (SJ) se enfrentarán, desde las 18.30, en el Estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Godoy Cruz y San Martín (SJ) se enfrentarán este domingo en el Estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Torneo Clausura . El encuentro se jugará, desde las 18.30, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports Premium.

Tanto el Tomba como el Santo llegan a este partido muy comprometidos con el descenso, por lo que este clásico de Cuyo tendrá el agregado de que quien lo pierda quedará en la zona roja a falta de dos fechas para el final.

Godoy Cruz acumula seis partidos sin conocer la victoria, con dos empates y cuatro derrotas, lo que desencadenó en que la dirigencia decidiera echar a Walter Ribonetto como entrenador del club. En su lugar asumió Omar Asad, un viejo conocido de la casa que tendrá la difícil tarea de salvar a Godoy Cruz del descenso en tres fechas.

El equipo mendocino tiene 27 puntos en la tabla anual y está a una unidad de San Martín de San Juan, quien hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional porque Aldosivi, que suma 24, está último también en los promedios y libera un cupo en esta tabla.

Por su parte, el Santo sanjuanino acumula un invicto de cuatro partidos, con dos triunfos e igual cantidad de empates, y viene en levantada con respecto a su rival de este domingo. De hecho, se estaría clasificando a los octavos de final del Clausura, pero como también descendería el reglamento no les permitiría disputar los playoffs.

Con 26 unidades, los dirigidos por Leandro Romagnoli saben que si sumar de a tres en el clásico saldrán de la zona de descenso por primera vez en la temporada, y la permanencia en Primera División dependerá de ellos mismos.

Probables formaciones de Godoy Cruz y San Martín (SJ)

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Guillermo Fernández, Maximiliano González, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Hora: 18:30.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Feliciano Gambarte.

TV: TNT Sports Premium.