Habilitaron nuevamente el tránsito en la Ruta 34 tras reparar la alcantarilla dañada en Ceres

Luego de casi una semana de cortes y desvíos entre Arrufó y Ceres, Vialidad Nacional confirmó la reapertura total de la circulación sobre la Ruta Nacional 34. Los trabajos permitieron restablecer la transitabilidad en el sector afectado por daños en una alcantarilla.

La circulación quedó habilitada nuevamente sobre la Ruta 34 a la altura de Ceres, tras la reparación de la alcantarilla dañada en el kilómetro 385.

La circulación sobre la Ruta Nacional 34 quedó nuevamente habilitada para todo tipo de vehículos a la altura de la ciudad de Ceres, jurisdicción del departamento San Cristóbal, luego de finalizar las tareas principales de reparación en una alcantarilla ubicada en el kilómetro 385.

La información fue confirmada por Vialidad Nacional , que indicó que la normalización del tránsito permitió levantar los desvíos que permanecían vigentes desde el pasado 1 de junio en Arrufó (Ruta Provincial 39) y Ceres (Ruta Provincial 17) , ambos con derivación hacia la Ruta Provincial 2 .

El corte total había sido dispuesto tras detectarse daños en una alcantarilla ubicada al sur de Ceres, situación que obligó a interrumpir completamente la circulación mientras se ejecutaban las obras de reparación.

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Una reparación urgente

Según detallaron desde el organismo nacional, la recuperación del sector se logró mediante la colocación de caños de hormigón armado y la reconstrucción de la base de la ruta en el tramo afectado. Además, señalaron que la recomposición definitiva de la calzada se completará en los próximos días.

RUTA 34 CERES 2

Durante los trabajos, que se extendieron por casi una semana, el tránsito fue desviado por caminos alternativos con la asistencia de personal de la concesionaria vial y fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

Si bien la circulación ya fue restablecida, desde Vialidad Nacional recomendaron a los conductores extremar las precauciones y reducir la velocidad al atravesar el sector intervenido hasta que concluyan las tareas finales de acondicionamiento de la calzada.