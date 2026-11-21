El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para La Capital, San Jerónimo y Garay. En la ciudad de Santa Fe se esperan posibles lluvias y tormentas aisladas desde la tarde de este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca a los deparatamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , que pueden ser superados en forma puntual", según informa el organismo

Pronóstico extendido

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y con una temperatura de 25.4º a las 9 de la mañana y una máxima prevista de 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables, desmejorando. En el día de la fecha, continua el predominio de una masa de aire cálido y húmedo desde el este/noreste, sumado con la acción de corrientes temporales de aire frío en superficie. No obstante, una reconfiguración en las masas de aire inestabiliza las condiciones desde la tarde de la jornada de hoy, lo que permite el desarrollo de eventos de lloviznas y/o lluvias dispersas, y posibles tormentas aisladas. Las condiciones mejorarían rápidamente desde la mañana del domingo, aunque manteniendo un cierto grado de inestabilidad por lo menos hasta comienzos de semana próxima. Con respecto a las temperaturas, no se espera una variación de los registros térmicos.

Domingo con cielo nublado y condiciones algo inestables a relativamente estables con posibles lluvias dispersas en las primes horas de la jornada. Temperaturas leve descenso de las mínimas, 17° y máximas con poco cambio, 28°. Vientos leves a moderados de dirección sur.

En tanto para el lunes feriado se espera un cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 18° y máxima 28°. Vientos leves de dirección este/noreste, rotando a leves de dirección sureste.

Por último, martes con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 19° y máxima 27°. Vientos leves de dirección sur/suroeste.