El Sabalero confirmó los precios de las localidades y del bono contribución para el partido del sábado. También detalló quiénes podrán ingresar sin abonar el adicional.

Colón ultima los preparativos para recibir a Deportivo Morón este sábado desde las 17.30, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. En la previa del encuentro, el club brindó precisiones sobre los costos de acceso al estadio Brigadier López, incluyendo el bono contribución obligatorio, los valores de las entradas y las excepciones establecidas.

El bono de Colón: quiénes deben pagarlo y quiénes están exceptuados

La institución sabalera estableció un bono contribución de $10.000 para el compromiso frente al conjunto bonaerense. El importe deberá ser abonado por los socios, incluso aquellos que cuentan con abonos de plateas o palcos.

En el caso de los simpatizantes que no son socios, el adicional ya se encuentra incorporado al precio final de cada localidad, por lo que no será necesario realizar un segundo pago.

Sin embargo, la dirigencia dispuso cuatro excepciones para el cobro del bono. No deberán abonarlo los invitados menores de 12 años, los invitados mayores de 65 años, las personas con discapacidad y los socios vitalicios.

Por otra parte, los socios que concurran a las tribunas populares tendrán que pagar únicamente los $10.000 correspondientes al bono, mientras que los abonados de plateas y palcos conservarán sus ubicaciones habituales mediante el mismo pago.

Todos los precios de las entradas para Colón frente a Deportivo Morón

El club también comunicó los importes correspondientes a cada sector del estadio, con diferencias según la condición de socio.

Valores para socios (bono incluido):

Populares: $10.000.

Platea Este, Norte Alta y Sur Alta: $25.000.

Platea Oeste: $35.000.

Palcos: $65.000.

Abonados de plateas y palcos: $10.000.

Valores para no socios (bono incluido):

Platea Este, Norte Alta y Sur Alta: $50.000.

Platea Oeste: $70.000.

Palcos: $110.000.

Desde la institución remarcaron que los montos informados representan el precio definitivo de cada ubicación, por lo que el bono contribución ya está contemplado y no corresponde agregar otros $10.000.

De esta manera, Colón busca facilitar la organización del ingreso de los hinchas para un encuentro determinante en sus aspiraciones de ascenso.

El Sabalero intentará hacerse fuerte en el Cementerio de los Elefantes y conseguir una ventaja antes de disputar la revancha en Morón, donde el conjunto dirigido por Walter Otta contará con el beneficio deportivo en caso de igualdad en el resultado global.