Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

El neerlandés y el francés sufrieron penalizaciones por unos ajustes que su equipo le hizo al monoplaza, por lo que le cedieron dos puestos al argentino.

9 de noviembre 2025 · 10:49hs
La grilla del Gran Premio de Brasil tuvo una modificación de último momento que beneficia al piloto argentino Franco Colapinto y a su Alpine.

El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16° en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto, lo que permite que el piloto argentino avance un puesto.

La decisión del equipo austríaco de efectuar cambios en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane.

Otro que sufrió la misma sanción y deberá salir desde pitlane es el francés Esteban Ocon, con su Haas, ya que su auto fue ajustado para la carrera sin permiso de los comisarios.

Franco Colapinto, dos puestos más adelante

Colapinto partirá 16° en la carrera del domingo en Interlagos, mejorando el 18° que había obtenido el sábado.

El representante de Alpine buscará capitalizar este movimiento en la largada y durante la competencia, en un circuito que suele generar opciones de sobrepaso, cambios estratégicos y condiciones variables.

