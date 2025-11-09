Uno Santa Fe | Ovación | Jockey

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Jockey se adueñó del clásico ante Duendes por un ajustado 21 a 19, y así dio una nueva vuelta en el Regional. Estudiantes derrotó a GER y quedó tercero.

9 de noviembre 2025 · 11:17hs
Jockey Club de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral 2025 al vencer a Duendes 21 a 19.

Jockey Club de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral 2025 al vencer a Duendes 21 a 19.

Jockey de Rosario se consagró bicampeón del Torneo Regional del Litoral (TRL). En su predio, Las Cuatro Hectáreas, logró una agónica victoria en la final sobre Duendes por 21 a 19 para levantar el trofeo en su casa y llegar a la cuarta corona en el interuniones, la segunda de manera consecutiva. El año pasado había superado a CRAI. Las jornadas finales fueron muy bien organizadas por la empresa de nuestra capital Santa Fe Producciones.

Estudiantes de Paraná se subió al podio en Rosario

En el partido que definió el tercer puesto, Estudiantes dio vuelta un marcador adverso ya que caía 18-8 al término del primer tiempo, y con más resto, más corazón y mucha más convicción superó a GER para quedarse con el tercer puesto del TRL. La diferencia pudo haber sido aún mayor si el pateador entrerriano hubiera estado más fino en los envíos a los palos.

Sobre el final del partido, la impotencia se transformó en agresión y ese par de golpes y corridas sólo sirvieron para empañar lo que debía haber sido una fiesta. En el arranque de la jornada, Atlético del Rosario lo dio vuelta en la última jugada, superó a Jockey Club 27-25 y se quedó con la final M19 del Regional. De principio a fin, sin ningún tipo de fisuras y con un rugby de alto vuelo, Universitario se consagró campeón del torneo de Segunda División al superar a Tilcara por un categórico 57-7.

Estudiantes de Paraná se quedó con el tercer puesto del Regional al imponerse a Gimnasia y Esgrima por 42 a 19.

Estudiantes de Paraná se quedó con el tercer puesto del Regional al imponerse a Gimnasia y Esgrima por 42 a 19.

Jockey lo hizo. Volvió a consagrase campeón del Torneo Regional del Litoral, tras superar en una final de alto vuelo a Duendes, por un ajustado 21 a 19, y se quedó de esa manera con la Copa Banco Macro que estaba en juego. La acción fue en las Cuatro Hectáreas.

Los ochenta minutos del partido decisivo del campeonato fueron una verdadera lucha de colosos, en la que Jockey pudo abrochar el resultado en los momentos finales del partido. Desde el pitazo inicial, Jockey fue el que intentó darle dinámica al juego, mientras Duendes se limitó a cuidar la pelota y hacerse fuerte a través de su defensa.

Ambos pelearon palmo a palmo cada centímetro del campo de juego y las acciones se hicieron parejas en su máxima expresión. No hubo hasta el final del encuentro un momento en que un equipo dominara al otro, lo que hizo de esta gran final un momento vibrante para las 10 mil almas que asistieron a verla a Fisherton.

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

