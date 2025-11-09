Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará 17 en el GP de Brasil de Fórmula 1. La carrera se largará a las 14. Enterate de todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2025 · 11:09hs
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, que este sábado tuvo la clasificación por la que largará desde el puesto 18.

La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada. Y justo después de su confirmación de continuidad en la F1.

A qué hora son la carrera del Gran Premio de Brasil

El GP de Brasil tiene este domingo desde las 14 horas la carrera.

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14.00.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

