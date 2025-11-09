Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby consiguió el segundo triunfo consecutivo en el Argentino Juvenil. Ahora derrotó a Alto Valle en Sauce Viejo.

El Campeonato Argentino Juvenil M17 2025 afrontó la segunda fecha. En la segunda jornada, en diferentes puntos del país para darle inicio a un torneo relevante para el rugby de base nacional que reúne a los mejores jugadores menores de 17 años. El certamen tendrá su continuidad del 16 al 23 de noviembre en el se disputarán la tercera, cuarta y quinta jornada en lo que se conoce como Concentrado, el cual se disputará íntegramente en la ciudad de San Juan.

En la segunda fecha, por la Zona Campeonato, en la zona 1, en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo, el representativo de la Unión Santafesina de Rugby fue impiadoso al derrotar con autoridad a la Unión de Rugby del Alto Valle por 59 a 7 bajo el arbitraje del mendocino Francisco Nanclares.

Para la escuadra conducida por Gregorio Favre significó la segunda victoria en la competencia organizada por la Unión Argentina de Rugby, ya que en el debut, en cancha de Córdoba Athletic, derrotó en calidad de visitante a Los Doguitos de la Unión Cordobesa de Rugby por 47 a 31.

image

En el otro cruce del grupo, en las instalaciones de Belgrano Athletic, en Virrey del Pino, el combinado de la Unión de Rugby de Buenos Aires venció a Córdoba por 34 a 21. En consecuencia, las posiciones quedaron del siguiente modo: Buenos Aires y Santa Fe 10; Córdoba 1 y Alto Valle 0. En el Concentrado, en San Juan Rugby Club, Santa Fe jugará con Buenos Aires, el próximo domingo 16 de noviembre a las 17 horas.

-Resultados segunda fecha:

-Zona Campeonato:

Buenos Aires 34-21 Cordobesa

Rosario 39-21 Tucumán

Santafesina 59-7 Alto Valle

Cuyo 12-17 Salta

-Zona Ascenso:

Entrerriana 24-12 Sanjuanina

Chile 16-17 Mar del Plata

Nordeste 37-15 Oeste

Santiagueña 16-43 Uruguay

- Tercera fecha: concentrado 16 de noviembre

-Zona Campeonato:

Tucumán vs. Salta (9:00hs)

Cordobesa vs. Alto Valle (10:30hs)

Rosario vs. Cuyo (15:30hs)

Buenos Aires vs. Santafesina (17:00hs)

-Zona Ascenso:

Mar Del Plata vs. Uruguay (9:00hs)

Sanjuanina vs. Oeste (10:30hs)

Chile vs. Santiagueña (15:30hs)

Entrerriana vs. Nordeste (17:00hs)