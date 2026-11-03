La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

La escudería del argentino se trae entre manos un antecedente parcialmente exitoso que puede favorecerlo en el descargo a la FIA. De qué se trata el Right of Review en la Fórmula 1

Mientras Alpine, Franco Colapinto y sus fanáticos aún mastican bronca por la polémica sanción que despojó al argentino del séptimo puesto en el Gran Premio de México de Fórmula 1 , la escudería prepara un recurso de apelación que podría prosperar en base a un vericueto reglamentario.

De hecho, cualquier castigo por no respetar banderas amarillas es considerado por la FIA un caso cerrado: el equipo tiene la chance de defenderse durante el proceso inicial, pero una vez emitido el fallo, esa posibilidad se acaba. Sin embargo, Alpine sabe que le queda una última bala, que ya supo funcionarle no hace mucho: el Right of Review (derecho a revisión). Igual, el recurso extraordinario se basa en encontrar algún elemento más de defensa no analizado en primera instancia, lo que le abre las puertas a una revisión del veredicto.

En este caso, la situación que hizo bajar al argentino al 15° lugar se trató de una reducción de velocidad bajo bandera amarilla considerada insuficiente, un gris que no necesariamente significa que no se aclarara puertas adentro aunque sí muestre fisuras del lado de la comunicación: nunca se informó públicamente con datos en qué medida la acción se considera sancionable y cómo se encuadra en ello la falta supuestamente cometida por el argentino.

El reglamento, en principio, se maneja en base a una referencia de un tiempo cinco por ciento superior al esperado, aunque confluyen en la decisión final registros del acelerador, los frenos y las condiciones de la pista. Así, queda un gran terreno libre para la interpretación de los oficiales.

El antecedente parcialmente favorable a Alpine este año tuvo a Pierre Gasly como protagonista. En junio, incorporando nuevos elementos sobre la medición de velocidad en boxes logró reabrirle el expediente que le impuso dos penalizaciones de cinco segundos en Mónaco despojándolo del tercer puesto y las revirtió.

El problema entonces fue que aparecieron nuevas presentaciones, de McLaren y Red Bull, y la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA finalmente lo devolvió al séptimo puesto por escritorio y el podio quedó para Isack Hadjar.