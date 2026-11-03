Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

La escudería del argentino se trae entre manos un antecedente parcialmente exitoso que puede favorecerlo en el descargo a la FIA. De qué se trata el Right of Review en la Fórmula 1

3 de noviembre 2026 · 21:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alpine apelará la sanción que sufrió Franco Colapinto.

Alpine apelará la sanción que sufrió Franco Colapinto.

Mientras Alpine, Franco Colapinto y sus fanáticos aún mastican bronca por la polémica sanción que despojó al argentino del séptimo puesto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, la escudería prepara un recurso de apelación que podría prosperar en base a un vericueto reglamentario.

Alpine se juega su última carta buscando recuperar los puntos que le sacaron

De hecho, cualquier castigo por no respetar banderas amarillas es considerado por la FIA un caso cerrado: el equipo tiene la chance de defenderse durante el proceso inicial, pero una vez emitido el fallo, esa posibilidad se acaba. Sin embargo, Alpine sabe que le queda una última bala, que ya supo funcionarle no hace mucho: el Right of Review (derecho a revisión). Igual, el recurso extraordinario se basa en encontrar algún elemento más de defensa no analizado en primera instancia, lo que le abre las puertas a una revisión del veredicto.

En este caso, la situación que hizo bajar al argentino al 15° lugar se trató de una reducción de velocidad bajo bandera amarilla considerada insuficiente, un gris que no necesariamente significa que no se aclarara puertas adentro aunque sí muestre fisuras del lado de la comunicación: nunca se informó públicamente con datos en qué medida la acción se considera sancionable y cómo se encuadra en ello la falta supuestamente cometida por el argentino.

El reglamento, en principio, se maneja en base a una referencia de un tiempo cinco por ciento superior al esperado, aunque confluyen en la decisión final registros del acelerador, los frenos y las condiciones de la pista. Así, queda un gran terreno libre para la interpretación de los oficiales.

El antecedente parcialmente favorable a Alpine este año tuvo a Pierre Gasly como protagonista. En junio, incorporando nuevos elementos sobre la medición de velocidad en boxes logró reabrirle el expediente que le impuso dos penalizaciones de cinco segundos en Mónaco despojándolo del tercer puesto y las revirtió.

El problema entonces fue que aparecieron nuevas presentaciones, de McLaren y Red Bull, y la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA finalmente lo devolvió al séptimo puesto por escritorio y el podio quedó para Isack Hadjar.

Alpine Colapinto México
Noticias relacionadas
colapinto reconocio su error tras la sancion en mexico: es un final muy amargo

Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: "Es un final muy amargo"

colapinto se perdera la primera practica del gp de mexico: alpine confirmo quien ocupara su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

alpine tomo una decision que condiciona a colapinto para el cierre de la temporada de formula 1

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

franco colapinto corre en estados unidos: horario, donde ver la f1 y desde que puesto largara

Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

Lo último

Alpine vuelve a cambiar de piloto para la Fórmula 1 en Brasil

Alpine vuelve a cambiar de piloto para la Fórmula 1 en Brasil

La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Último Momento
Alpine vuelve a cambiar de piloto para la Fórmula 1 en Brasil

Alpine vuelve a cambiar de piloto para la Fórmula 1 en Brasil

La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Conmoción por la muerte de una docente en barrio Sur: investigan un femicidio seguido de suicidio

Conmoción por la muerte de una docente en barrio Sur: investigan un femicidio seguido de suicidio

Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

Ovación
Diferencias en Colón: Con Vignatti estamos distanciados por pensar de forma distinta

Diferencias en Colón: "Con Vignatti estamos distanciados por pensar de forma distinta"

José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

Alpine vuelve a cambiar de piloto para la Fórmula 1 en Brasil

Alpine vuelve a cambiar de piloto para la Fórmula 1 en Brasil

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90