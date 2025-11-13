Uno Santa Fe | Policiales | allanamiento

Allanamiento en la casa de Tarragona: qué es "Escudo Infantil", el programa internacional que combate delitos vinculados al abuso infantil

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Rolando Galfrascoli, brindó más información sobre el operativo llevado adelante en Alto Verde y que involucra al jugador de Unión

13 de noviembre 2025 · 10:01hs
En la mañana de este jueves se realizó en una vivienda del barrio costero de Alto Verde, donde reside el jugador de Unión, Cristian Tarragona, un allanamiento como parte del operativo del programa internacional “Escudo Infantil”, que combate delitos vinculados al abuso sexual infantil

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, brindó precisiones sobre el caso durante una conferencia de prensa.

“Se realizaron dos allanamientos, uno en Villa Constitución y otro en Alto Verde, en el marco de una investigación internacional que combate la distribución y tenencia de pornografía infantil. En ambos procedimientos se secuestró material informático que será peritado”, detalló Galfrascoli.

El funcionario aclaró que no hay personas detenidas hasta el momento y que se trabaja con “mucha cautela y preservación de la información”, dado que se trata de delitos complejos que involucran a menores de edad.

El fiscal de la causa es el doctor Ignacio Suasnabar, junto con la coordinación del fiscal Matías Broggi del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ambos conducen la investigación en la provincia, que se desarrolla en articulación con organismos nacionales e internacionales.

Investigación a partir de alertas de IP

Galfrascoli explicó que estos casos suelen originarse a partir de alertas internacionales sobre direcciones de internet (IP) asociadas a la distribución o tenencia de material ilegal. “Cuando se detecta una alerta, se activa un trabajo en red entre fiscales y fuerzas de todo el país. A partir del rastreo del IP se logra determinar con precisión el domicilio y realizar los allanamientos”, indicó el funcionario.

Los elementos informáticos secuestrados —entre ellos computadoras, notebooks, tablets y teléfonos— serán analizados por peritos especializados para determinar si existe material incriminatorio y a quién pertenece.

Conexión entre grooming y pornografía infantil

El funcionario provincial destacó además la importancia de la prevención y concientización sobre el grooming, recordando que este jueves se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.

“El grooming muchas veces es la primera etapa de estos delitos. A través del engaño o la manipulación se logra que un menor entregue material íntimo, que luego puede ser usado con fines extorsivos o distribuirse en redes de pornografía infantil”, explicó.

